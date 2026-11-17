skiden evdeki eşyalar için özel kurallar vardı. Evin sadece temiz ve düzenli olması yetmezdi. İçeride hangi eşyaların durduğu ve nerede saklandığı da çok önemliydi. Eski halk inanışlarına göre sıradan bazı eşyalar eve talihsizlik ve huzursuzluk getirirdi. Hatta bu eşyaların evdeki parayı ve bereketi kaçırdığı söylenirdi.

Büyüklerimiz günümüzde de birçok evde bulunan beş eşyaya özel bir önem verirdi. Biz bugün bu eşyaları çekmecelerde, raflarda veya dolaplarda unutur ve onlara hiçbir anlam yüklemeyiz, ancak atalarımız bu konuda çok netti. Onlara göre evin huzuru ve bereketi bozulmadan bu eşyalardan kurtulmak gerekir.

1. Çatlak ve Kırık Mutfak Eşyaları

İstenmeyen eşyaların başında çatlak veya kırık tabak, bardak ve kaseler gelirdi. Tıpkı hasarlı bir kaptan su sızması gibi, bu çatlaklardan da şansın ve paranın dışarı aktığına inanılırdı. Bu durum batıl bir inanç gibi görünse de aslında pratik bir nedeni vardır. Keskin kenarlı ve çatlak eşyaları kullanmak sağlık ve güvenlik açısından tehlikelidir.

2. Bozuk ve Durmuş Saatler

Bozuk bir saatin özel bir anlamı vardı. Durmuş akrep ve yelkovanın; hayatta, işte ve kişisel gelişimde bir duraksamayı simgelediği düşünülürdü. Büyükannelerimiz, zamanı göstermeyen bir saatin evde yeri olmadığına inanırdı. Saatin pili değiştirilebiliyorsa veya tamir edilebiliyorsa hemen yapılmalıydı. Aksi takdirde o saate veda etmek en doğru karardı.

3. Solmuş ve Kurumuş Çiçekler

Kurumuş fesleğenler, yaprakları ölmüş saksı bitkileri ve tazeliğini kaybetmiş buketler de uğursuz sayılırdı. Eski inanışlara göre bu bitkiler, yaşam enerjisinin ve refahın kaybını temsil ederdi. Bu yüzden atalarımız bitkilere düzenli bakmayı, kurtarılamayacak olanları ise evden çıkarmayı öğütlerdi. Elbette bu durum, dekorasyon amacıyla özel olarak kurutulan çiçeklerin olumsuz bir etkisi olduğu anlamına gelmez.

4. Yıpranmış Eski Cüzdanlar

Eski bir cüzdan, ailenin maddi durumunu etkilediği düşünülen eşyalar arasında çok önemli bir yere sahipti. Sökülmüş dikişlerin, deliklerin ve yırtık bölmelerin parayı elden kaçırdığına inanılırdı. Eski bir söze göre para, dağınık ve bakımsız yerleri sevmezdi. Yeni bir cüzdan tek başına zenginlik getirmese de, en azından paralarınızın kaybolmasını önler.

5. Eskimiş Ayakkabılar ve Terlikler

Büyükannelerimizin uzak durduğu beşinci eşya ise özellikle kapı önünde biriken eski ayakkabılardı. Yırtık terliklerin ve artık giyilmeyen ayakkabıların kötü enerjiyi tuttuğuna, eve yeni mutlulukların girmesini engellediğine inanılırdı. Bu nedenle ev girişinin her zaman düzenli tutulması tavsiye edilirdi. Hâlâ kullanılabilir durumdaki fazlalıklar ihtiyaç sahiplerine bağışlanmalı, işe yaramayanlar ise atılmalıdır.

Elbette tüm bu inanışların bilimsel bir kanıtı yoktur. Ancak hepsinin ardında bugün bile işimize yarayan çok değerli bir mesaj yatar. Dolapları ve çekmeceleri düzenli olarak kontrol etmek, işe yaramayan eşyalardan kurtulmak ve fazlalıkları bağışlamak evinize ferahlık katar. Sonuç olarak bu alışkanlık, size daha düzenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunar.