Çiçekler, yalnızca dekoratif güzellikleriyle değil, aynı zamanda taşıdıkları enerjiyle de yüzyıllardır hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Bazı güzel görünen bitkiler, ne yazık ki evinize olumsuz enerjiler taşıyabiliyor.

Halk inanışlarına göre hediye edilmekten kaçınılması gereken 3 çiçek türü var.

Kadife Çiçekleri (Tagetes)

Parlak renkleri ve hoş kokularına rağmen, kadife çiçekleri geleneksel olarak melankoli, üzüntü ve hayal kırıklığı ile ilişkilendirilir. İnanışa göre, bu çiçeklerin buketi, aile içinde tartışmalara, kırgınlıklara ve yanlış anlamalara neden olabilir. Enerjileri, yalnızlık ve iç gerginlik havası yarattığı için en iyi niyetle bile olsa, neşeli bir hediye olarak tercih edilmemesi önerilir.

Beyaz Zambaklar (Lilium)

Zarafet ve saflığın simgesi olsalar da, birçok kültürde ve özellikle Ukrayna geleneklerinde beyaz zambaklar sıklıkla yas ve keder ile ilişkilendirilir; cenaze ve anma törenlerinde kullanılır. Halk bilgeliği, bu çiçeklerin bir başlangıcı değil, bir sonu simgelediğini kabul eder. Bu nedenle, doğum günleri veya bayramlar gibi kutlama amaçlı etkinliklerde, bu hüzün enerjisini taşımamak adına beyaz zambak buketlerinden uzak durulması tavsiye edilir.

Kalanchoe

Popüler bir ev bitkisi olan Kalanchoe da, enerjik etkileri nedeniyle hediye konusunda dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Bu bitki, evlere rahatlık ve uyum getirmesiyle bilinse de, yaygın bir inanışa göre olumlu enerjiyi "tutar" veya "engeller". Bu durum, evin içinde sürekli bir yorgunluk ve hatta depresyon atmosferi yaratabilir. Özellikle duygusal dalgalanmalara eğilimli kadınlara hediye olarak verilmesi pek tavsiye edilmez, zira inanışa göre bitkinin enerjisi kişinin ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Bitkisel tasarım uzmanları, sevdikleriniz için pozitif ve parlak enerji taşıyan çiçekleri seçmenizi tavsiye ediyor. En güvenli ve neşe dolu seçenekler arasında şunlar bulunuyor:

Lale, Gül, Gerbera, Sümbül ve Frezya. Bu çiçekler, sevgi, neşe ve uyum enerjisi yayarak hoş bir atmosfer ve neşeli bir ruh hali yaratmaya yardımcı olur.