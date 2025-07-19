Diyarvakır'ın Bismil ilçesinde koruma altında bulunan kulaklı orman baykuşu (Asio otus) ailesi görüntülendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen, kulaklı orman baykuşunun diğer baykuşlar gibi ekosistemin olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, "Evinizin çevresinde bir baykuş ailesi görürseniz; sevinin, etrafınızda fareler çoğalamayacak demektir" dedi.

Yerleşim yerlerine yakın ormanlarda, orman sınırlarında, akarsu kenarlarında, çalılıklarda, korularda ve kozalaklı ağaçların bulunduğu parklarda yaşayan kulaklı orman baykuşları, Kuzey Amerika'nın en yaygın baykuş türü olmasının yanı sıra Asya ve Avrupa'da da yayılım gösteriyor. Türkiye'de de üreyen kulaklı orman baykuşlarından bir aile, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir çiftçinin bahçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yavru baykuşların uçma denemeleri ile beslenme anları yer alıyor.

'HERKESİN BU KUŞLARI KORUMASI GEREKİYOR'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, kulaklı orman baykuşlarının koruma altında olduklarını ve bunların ekosistemin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözen, "Kulaklı orman baykuşları da diğer baykuş türleri gibi etçil bir türdür ve bunlar genellikle tarla fareleri, küçük sürüngenler gibi canlılarla beslenir. Fareleri avlamada bir hayli ustadırlar ve bu sayede doğada fare sayılarını sürekli kontrol altında tutarlar. Baykuşlar ve farelerle beslenen tilki, sansar, gelincik, yılanlar gibi diğer hayvanlar olmasaydı, her yer fare istilasına uğrardı. Bu bakımdan ekosistemin olmazsa olmazlarındandır ve bunlar görüldüğü takdirde zarar verilmemeli. Evinizin çevresinde bir baykuş ailesi görürseniz; sevinin, etrafınızda fareler çoğalamayacak demektir. Herkesin bu kuşları koruması gerekiyor" dedi.