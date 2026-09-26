İzmir Çiğli’de EVKUR’dan üç parça beyaz eşya alan tüketicinin teslimat bekleyişi uzadı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi için verilen bir haftalık teslimat sözü tutulmazken, aradan yaklaşık 15 gün geçti. Tüketiciye ürünlerin geldiği ve teslim edileceği söylenmesine rağmen söz verilen tarihte de teslimat yapılmadı.

1 HAFTALIK SÜRE 15 GÜNE UZADI

İddiaya göre tüketici, İzmir Çiğli’de bulunan EVKUR şubesinden buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi satın aldı. Satış sırasında ürünlerin yaklaşık bir hafta içerisinde teslim edileceği belirtildi.

Ancak aradan yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen ürünler teslim edilmedi. Teslimatın gecikmesi üzerine müşteri hizmetleriyle iletişime geçen tüketiciye, ürünlerin geldiği ve teslimatın gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

SÖZ VERİLEN GÜNDE DE TESLİMAT YOK

Müşteri hizmetlerinin teslimat yapılacağını belirttiği gün de ürünlerin tüketiciye ulaştırılmadığı belirtildi. Böylece bir hafta içerisinde teslim edileceği söylenen beyaz eşyalar için bekleme süresi yaklaşık 15 güne çıktı.

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN ÇÖZÜM ÇIKMADI

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yeniden müşteri hizmetlerine başvuran tüketicinin, ürünlerin teslim edilmesi yönündeki taleplerine rağmen sorunun çözümü için somut bir adım atılmadığı ifade edildi.

Tüketici, hem teslimat süresinin uzamasına hem de ürünlerin geldiğinin belirtilmesine rağmen teslimatın gerçekleştirilmemesine tepki gösterirken, EVKUR’dan konuya ilişkin açıklama bekleniyor.