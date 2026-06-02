CHP’de FETÖ suçlamaları ilk Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ile ortaya çıktı. Geçmişte ilişkilerin samimiyeti düşünüldüğünde bu iddialar “nereden nereye” dedirtti. Sosyal medyada hedefe oturan isimler arasında CHP milletvekili Yunus Emre de var. Emre, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Kılıçdaroğlu’nun evinde baş köşede oturan, aile ile çok yakın ilişkiler içinde olan bir isimdi. Emre, Umut Akdoğan ile birlikte “Kılıçdaroğlu doktrinini” yazmıştı. Sosyal medyada Emre, Kılıçdaroğlu’nun 2022’deki ABD ziyaretinde 8 saatlik basından uzak geçirdiği sürenin sorumlusu olarak gösterildi.

‘DELİ SAÇMASI’ DEDİ...

Hakkındaki iddialarla ilgili “Deli saçması” diyen Emre, kanıt olarak gösterilen fotoğrafların ABD değil, İstanbul’da çekildiğini belirtti, iddiaları reddetti ve “Kılıçdaroğlu’nun bizden ayrı olarak New York’a geçeceğini Erdoğan ailesine ait olduğu iddia edilen bir binanın önünde video çekeceğini ama bu haberin sürpriz olması gerektiğini söylediler. Uçağa yerleştik. Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu boş gören gazetecilerin sorularını Faik Beyle yanıtsız bıraktık. Ardından uçak kalktı. Yakın zamanlarda da Kılıçdaroğlu New York’a karayoluyla vardı. Yani ben arabada değilim” dedi.

Evinde çay demliyordu

Emre’ye yapılan suçlama CHP’liler arasında ‘şok’ etkisi yarattı. Emre’nin geçmişte Kılıçdaroğlu’nun evine sıklıkla giden ailesi ile yakın ilişkisi olan bir siyasetçi olduğu biliniyor. O dönemde bu samimiyet parti çevresinde de rahatsızlık yaratıyor, “Evine gidip çay demleyip kahvaltı hazırlıyor. Böyle şey olmaz” yorumları yapılıyordu.

Emre, 30 Mayıs’taki Anıtkabir yürüşüne de katıldı.

Emre’ye ‘ajan’ iması

Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra yaptığı konuşmada “Baba ocağında FETÖ’cü hesapların talimatıyla kumpas kurulur mu? Milletin kurtuluşu adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum” demişti.