Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de terör örgütü PKK’larla yaşanan çatışmada Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun ölümünün 9. yılında SÖZCÜ’ye konuştu.

Eren Bülbül, şehit edilişinin 9. yılında mezarı başında anıldı. Törene yetkililer de katıldı.

Geçen 9 yıla rağmen acısının dinmediğini belirten Bülbül, özellikle ölüm yıldönümünde Eren’in bir daha dönmeyeceğini daha güçlü hissettiğini belirterek,

“Gelmeyeceğini bildiğin için zor da olsa bugünleri geçirmek, yaşamak, sabretmek zorundasın” dedi.

Eren Bülbül - Ferhat Gedik

EVLAT ACISI ZOR

Eren’in unutulmamasının kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Bülbül, “Yavrumun her yıl dönümü geldiği zaman unutulmaması gurur verici. Ama bir anne olarak bu süreci atlatmak, bugünleri geçirmek çok zor. Evlat acısı çok zor bir acı, çok büyük bir acı” diye konuştu. Oğlunun hatırasının yaşatılmasının kendisine güç verdiğini söyleyen anne Bülbül, çerçeve yasasına tepki gösterdi:

“Devletimizin silah bırakma sürecine girmesi beni o zaman mutlu etti, huzurlu oldum. Ama bundan sonrasında cezaevindeki bazı kişilerin serbest bırakılacağına yönelik gelişmelere karşıyım. Bizim evlatlarımızın şehit edilmesine neden olanların, onlara yol gösterenlerin ve arkalarında duranların cezaevinden çıkmasına sen olsan üzülmez misin? Bizim evlatlarımızı şehit edenlere, onlara yol gösterenlere ve onların arkasında duranlara özgürlük nasıl olur?”