Oyuncu Alp Balkan'ın ölümünün ardından ailesini yasa boğan bir gelişme daha yaşandı. 12 Mayıs'ta hayatını kaybeden Balkan'ın babası Mustafa Balkan, oğlunun vefatından yalnızca 24 gün sonra yaşamını yitirdi. Acı haberi Film-San Vakfı duyururken, sanat camiasında da büyük üzüntü yarattı.

ACI HABERİ FİLM-SAN VAKFI DUYURDU

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı "Eczacı Bahadır" karakteriyle hafızalarda yer edinen Alp Balkan'ın vefatının ardından bir kayıp daha yaşandı.

Mustafa Balkan'ın hayatını kaybettiğini duyuran Film-San Vakfı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tam 24 gün oldu oyuncu dostumuz Alp Balkan'ı kaybedeli. Maalesef babası Mustafa Amca'yı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

OĞLUNUN CENAZESİNDE YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen cenaze töreninde tekerlekli sandalye ile camiye gelen Mustafa Balkan, oğlunun tabutunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.

Acılı babanın, Alp Balkan'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü anlar törene katılanların da duygusal anlar yaşamasına neden olmuştu. O görüntüler, sanat dünyasında ve sevenleri arasında uzun süre konuşulmuştu.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Mustafa Balkan için bugün öğle namazının ardından Bakırköy Yenimahalle Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Balkan'ın naaşı, cenaze töreninin ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Alp Balkan'ın vefatının ardından kısa süre içinde gelen bu ikinci acı haber, ailesi ve yakın çevresini bir kez daha yasa boğdu.