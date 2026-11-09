Televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi, yeni projelerin hazırlık sürecini de etkilemeye başladı. Bozdağ Film imzalı Evlat dizisinde yaşanan gelişmeler, yapımın daha yayın hayatına başlamadan zorlu bir süreçten geçtiğini gösterdi. Önce yayınlanacağı kanal değişen dizide yönetmen koltuğu bir kez daha el değiştirdi. Son olarak oyunculardan daha önce anlaşılan kaşelerinde indirime gitmeleri istendi.

ÖNCE KANALI, SONRA YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

Hazal Subaşı, Birkan Sokullu, Turgut Tunçalp, İpek Tuzcuoğlu ve Doğu Balkay'ın kadrosunda yer aldığı Evlat dizisinin ilk olarak Star TV'de yayınlanması planlanıyordu. Ancak proje daha sonra atv'ye geçti.

Dizide kamera arkasında da değişiklik yaşandı. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un projeden ayrıldığı öğrenildi. Yönetmen koltuğu için bu kez M. Çağatay Tosun ile anlaşmaya varıldı. Böylece Evlat, henüz ekran yolculuğuna başlamadan bir yönetmen değişikliği daha yaşamış oldu.

DAHA SETE ÇIKMADAN OYUNCULARDAN İNDİRİM İSTENDİ

Evlat dizisindeki gelişmeler yönetmen değişikliğiyle sınırlı kalmadı. Yapım ekibinin, daha önce anlaşma sağlanan oyunculara kaşelerinde indirime gitmeleri yönünde teklifte bulunduğu öğrenildi.

Dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle yapım şirketlerinin maliyetleri düşürmeye çalıştığı bilinirken benzer indirim talepleri başka projelerde de gündeme geliyor. Evlat dizisinin oyuncularının bu teklife nasıl yanıt verdiği ise henüz bilinmiyor.