FOn soruşturması kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına tedbir kararı getirildiği iddia edildi. Ancak soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından, tedbir uygulanan bazı şüpheliler hakkında “alınan ifade ve toplanan diğer deliller” doğrultusunda yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

YURT DIŞI YASAĞI

Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Yazıcı’nın da içinde olduğu 5 kişi için “Tedbir yok, yurt dışı yasağı var” açıklaması yapıldı.

Murat Yönaç’ın eski BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası kurucusu olduğu öğrenildi. Mustafa Yazıcı, Adil Varlık Yönetimi’nin sahibi. BDDK da Adil Katılım Bankası adlı dijital banka için iki hafta önce faaliyet izni verdi. Tedbir kararları kaldırılan dört isimden Yönaç’ın bu bankanın genel müdürü olması, diğer üç ismin de Yazıcı’nın varlık şirketinde yöneticilik yapması dikkat çekti.

Soruşturmada ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Böylece Yazıcı ve diğer 4 isim için konulan mal varlığına tedbir kararı 1 saat sonra kaldırılmış oldu.

30 KİŞİNİN ADI VAR

SÖZCÜ TV programcısı Murat Ağırel de soruşturma dosyasında 30 kişinin adının bulunduğunu belirtti:

İlk küme ODINE Solutions kümesi; Alper Tunğa Sağu Burak, Fırat Kerim Ersoy, Tuncer Köklü, Ali Yöney var. İkinci küme E-DATA Teknoloji’de Ali Göl, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu bulunuyor. Üçüncü küme Birleşim Grubu’nda Mesut Altan, İdris Çakır yer alıyor. Dördüncü ve en belirgin kümelerden biri ise Adil finans grubu. Listede beş isim var: ‘Ali Emre Ballı, Mustafa Yazıcı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç.’

Savcılık bu kez yalnızca beş kişi hakkında verilen tedbirlerin kaldırılmasına karar veriyor.”

NİKAH ŞAHİTLERİ ERDOĞAN’DI

AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın, iş insanı Mehmet Cevheri’nin kızı Mina Cevheri ile 2012 yılında İstanbul WOW Otel’deki düğünde Erdoğan nikah şahitliği yapmıştı.

Yazıcı: Oğlumdan zerre şüphem yok

AKP’li Hayati Yazıcı, adı fon soruşturmasında geçen oğlu Mustafa Yazıcı hakkında açıklama yaptı. Yazıcı’nın açıklaması şöyle: “Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur. Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır. İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem.”

YENİ Partili Zeynel Emre sordu: Mustafa Yazıcı 600 milyon liralık alım yaptı mı?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre, “Fon krizinde 90 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz” dedi. AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Kustafa Yazıcı ile ilgili konuşan Emre, “”Ali Emre Ballı ve Mustafa Yazıcı’nın ortaklığı, ilişki ağı var mı? Bu rakamlar özelinde Ali Emre Ballı’nın 9 milyara yakın bir işlem yaptığı, Mustafa Yazıcı’nın 600 milyon liralık bir alım yaptığı doğru mudur? Biz bu sorularımıza cevap bekliyoruz. Bugünkü teknoloji çağında hiçbir şey gizli kalmaz, sadece ötelenebilir. Kapatmaya çalışırlar, kapatamazlar. Buralara yönelik hiçbir siyasi müdahale olmadan şeffafça soruşturmaların yürütülmesini, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını, bu işe sebebiyet verenlerin mal varlığından karşılanmak üzere mağdurların mağduriyeti giderilmelidir” ifadesini kullandı.