Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde okul çıkışı saatlerinde yürekleri parçalayan bir kaza meydana geldi. 41 yaşındaki Canan Erdoğan, okuldan aldığı 2 çocuğuyla birlikte Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki kaldırımda evine doğru yürüyordu.

ÇOCUKLARINI İTEREK KURTARDI, KENDİSİ ALTINDA KALDI

İddiaya göre aşırı süratli olan ve trafikte makas atarak ilerleyen bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma fırladı. Minibüsün büyük bir hızla üzerlerine geldiğini fark eden Canan Erdoğan, saniyeler içinde iki çocuğunu yolun kenarına iterek mutlak bir ölümden kurtardı.

Ancak hızını alamayan minibüs, talihsiz kadına çarptıktan sonra yol kenarındaki toprak alana savrularak Erdoğan’ın üzerine devrildi.

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU ANCAK KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak devrilen minibüsü el birliğiyle kaldırdı ve ağır yaralanan kadını aracın altından çıkardı. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan fedakar anne, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"MİNİBÜS MAKAS ATARAK GELİYORDU, HATA SÜRÜCÜNÜN"

Faciaya tanıklık eden çevre esnafından Zahit Mahmut, yaşanan dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da anne ve 2 çocuğu kaldırımda yürüyordu. Araç kontrolden çıkıp bu alana kadar savruldu ve direkt üzerlerine devrildi. Anne son anda çocuklarını kurtardı ama kendisi altında kaldı. Çocuklar sağ kurtuldu, kadın maalesef vefat etti. Araç çok hızlı geliyordu, tamamen minibüsün hatası."

Olayın ardından kaçamayan minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı.