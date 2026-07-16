Cengiz KARAGÖZ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında yaşamını yitiren 78 kişinin yakınlarının Bolu’dan Ankara’ya başlattığı Adalet Yürüyüşü sürüyor. Faciada kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör ile torunları Pelin ve Kerem’i kaybeden Şaban Filiz, acının ilk günkü gibi sürdüğünü belirtti.

HER GÜN AĞLIYORUZ

SÖZCÜ’ye konuşan Filiz, bakanlık yetkililerinin, kamu görevlilerinin 1.5 seneden beri yargılanmadığını belirtti. Filiz “Bu kadar duyarsız olmaları bizi çok üzüyor. Üzmeyi bırakın, yaşamdan kopardılar bizi. Dört evladımızı; kızımı, damadımı ve iki torunumu kaybettim” dedi.

1.5 yıldır yaşadıklarının tarif edilemez olduğunu söyleyen Filiz, “Yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz inanın farkında değiliz. Her gün ağlıyoruz, üzülüyorruz. Ne yaptığımızın farkında değiliz, artık aklımız yerimizde değil” ifadelerini kullandı.

BİR AİLE GİTTİ...

Meclis’ de gittiklerini hatırlatan Filiz, “Orada da ‘Bizim ne işimiz var burada? Adaleti ben mi sağlayacağım, benim baskılarımla mı sağlayacaksınız?’ diye sordum ama kimse cevap veremedi. Bir aile gitti, kapandı. Evlatlarımın evine hâlâ giremiyoruz. Bu çok büyük bir acı” diye konuştu.

Filiz, “Turizm Bakanı bizimle alay mı ediyor? ‘Burası Turizm Bakanlığı denetimindedir’ diye kapısında yazıyor. Dört can nasıl gitti?” ifadelerini kullandı.

‘Biz zaten bitmişiz halimiz yok’

Rüyalarında hayatını kaybeden yakınlarını gördüğünü anlatan Şaban Filiz, “Evlatlarım rüyalarıma giriyor; ‘Baba, dede ne oldu? Biz bu dünyaya yaşamaya geldik, sorumlular hâlâ yargılanmıyor mu?’ diye soruyorlar. Rüyalarımdan fırlayarak kalkıyorum. 78 can diri diri yandı. O 5 yaşındaki çocuk nasıl korktu, nasıl öldü? Ben 80 yaşına yaklaştım. Artık aklımızı yitirmeye başladık, bende artık unutkanlık başladı” dedi.

Yaşadıkları en büyük kırgınlığın adalet için yollara düşmek olduğunu belirten Şaban Filiz, “Bizi en çok üzen, devletin bizi yollara düşürmesi. Yollarda adalet arıyoruz. Vatandaş niye yollara düşsün? Sen adaleti vatandaşa kendin getireceksin. Devlet kayıp, ortada yok. Biz zaten bitmişiz, konuşacak, yürüyecek halimiz kalmamış ama adalet arıyoruz” diye konuştu.

5’inci günde desteğe geldiler

Adalet arayan aileler beşinci gününde Ankara’nın Kahramankazan ilçesine ulaştı. Dünkü yürüyüşe, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yangında oğlunu kaybeden hakim Serpil Gençbay ve 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden avukat Duygu İnegöllü de eşlik etti. Gayrettepe’deki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 işçinin yakınları da yürüyüşün sonunda, 18 Temmuz’da Ankara’da olacaklarını açıkladı.