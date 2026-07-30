Olay, 28 Temmuz akşam saatlerinde Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan bir emlak dükkanında yaşandı. Dükkana giden Gül Nihal Akçal ile emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kontrolden çıkması üzerine Akçal, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Yerlikaya'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yerlikaya kanlar içinde yere yığılırken, Akçal aynı silahı bu kez kendine doğrultarak yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, hem Yerlikaya'nın hem de Akçal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin dükkanda ve çevresinde gerçekleştirdiği detaylı olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
ESKİ SEVGİLİ ÇIKTILAR
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda, hayatını kaybeden Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya’nın eski sevgili oldukları ve her iki şahsın da evli olduğu bilgisi edinildi.