Oyuncu Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile hayatını birleştirdi.
Evlendiklerini bir süre paylaşmayan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak duyuruyla hayranlarına sürpriz yaptı.
NİKÂH TARİHLERİNİ DE AÇIKLADILAR
Yılmaz Bayraktar ile Sıla Özlem Önemli, 24 Eylül'de sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Evliliklerini duyurmak için bir süre bekleyen çift, İstanbul sokaklarında çekilen romantik karelerini takipçileriyle paylaştı.
Sade beyaz bir elbise tercih eden Sıla Özlem Önemli'nin nikâh fotoğrafları kısa sürede ilgi gördü.
“BİR AİLE OLALI EPEY ZAMAN OLDU”
Ünlü çift, paylaşımlarına, "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" notunu düştü. Bayraktar ve Önemli'nin evlilik haberine hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.
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