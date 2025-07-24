Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsü şehit oldu.
Yaralı halde kurtarılan 14 işçiden 7'sinin tedavisi sürüyor. Bir kişi ise yoğun bakımda.
14 TEMMUZ'DA DÜNYA EVİNE GİRDİ
Şehit Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve öğrenildi.
Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nde yaşayan ve 14 Temmuz'da dünya evine giren Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.
Tatil sonrası işe yeni başladığı öğrenilen Kocaman'dan geriye, eşiyle çekildiği düğün fotoğrafları kaldı