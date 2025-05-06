Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, zaten yüksek olan düğün masraflarının altında ezilirken bir masrafla daha karşı karşıya kaldılar. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nden (MESAM) gelen yeni uygulama haberi bütçeleri daha da zorlayacak gibi görünüyor. Artık düğünlerde çalınan şarkılar da ücretsiz olmayacak.

TELİF DÖNEMİ BAŞLIYOR

MESAM, düğün salonlarında çalınan müzikler için telif ücreti alınmasına yönelik ciddi bir hazırlık içerisinde. MESAM Başkanı Recep Ergül, konuya dair HaberTürk'e yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir çalışma yürüyor şu anda. Düğün salonları hiç telif ödemiyorlar. Aynı mahkemenin verdiği bir karar, tüm kazanımlarımızı 30 sene geriye götürebiliyor" diyerek mevcut sistemdeki boşluklara dikkat çekti.

''BU EĞLENCE TİCARİ DEĞİL''

Öte yandan uygulamanın haksız olduğunu düşünenler de var. Düğün Planlama Sitesi Kurucusu Emek Kırbıyık, Show Haber’e yaptığı değerlendirmede "Kar amacı olmayan bir etkinlikte bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Mekan kiralanmışsa ve çift müzikleri kendi getirdikleri dj aracılığıyla çalıyorsa bu aslında ticariye değil, kendi aralarında eğlenmeye giriyor" sözleriyle duruma itiraz etti.

''KÜÇÜK İŞLETMELER ZORLANABİLİR''

Telif uygulamasına destek verenler de bulunuyor. Düğün organizatörü Mustafa Bozkurt, sektördeki bazı işletmelerin bu adımı olumlu karşıladığını belirtti: "Bizim Etkinlik Sendikası diye bir sendikamız var. 1000'e yakın üye MESAM'a başvurup 'Biz size telif hakkı ödemek istiyoruz. Sanatın ve sanatçının yanındayız' diyerek MESAM'a destek çıktı. Ama küçük işletmeler var. Bütçelerin biraz daha aşağıda olması lazım ki herkes bu telif haklarını ödeyebilsin."

Düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte artan masraflar, şimdiden çiftleri zor durumda bırakmışken, müzik telifinin de eklenmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Telif uygulamasının hayata geçmesi halinde çiftler eğlence planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Görünen o ki "bedava göbek atılan düğünler" tarihe karışmak üzere…