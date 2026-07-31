Ekranların sevilen ismi Somer Sivrioğlu ile Talya Didem Belen’in dolu dizgin devam eden birlikteliğinde ezber bozan bir gelişme yaşandı. İkilinin dijital mecralardaki sessiz sedasız hareketliliği, ayrılık dedikodularının fitilini ateşledi. Fotoğraflar Silindi, Takip Taktikleri Değişti Somer Sivrioğlu’nun, Talya Didem Belen’i sosyal medya hesabından takipten çıkarması ve birlikte çekildikleri anılara ait kareleri silmesi gözlerden kaçmadı. Ünlü şefin bu hamlesi, ikilinin yollarını tamamen ayırdığı şeklinde yorumlandı. "Bazen de Evet" Mesajından Sessizliğe... Kısa süre önce Didem Belen’in parmağındaki tektaş yüzüğü öne çıkaran paylaşımına Sivrioğlu’nun “Bazen de evet” notunu düşmesi, nikah masası sinyali olarak değerlendirilmiş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Evlilik teklifi iddialarıyla gündemi sarsan çiftten gelen bu son hamle, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.