Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 10 Ağustos'ta Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda trafik kazası meydana geldi. İlçe merkezine giden Halil Aksak'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil Aksak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada aynı ailesinden 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir ve Ceylanpınar Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Halil Aksak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından gözyaşları arasında Ceylanpınar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aksak'ın bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir'e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Halil Aksak'tan geriye, düğünde kaydedilen görüntüler kaldı. Görüntülerde; Aksak'ın, romantik şarkılar eşliğinde eşiyle dans ettiği görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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