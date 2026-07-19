TÜİK'in merakla beklenen iç göç istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, geçen yıl (2025) iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi taşındı. Vatandaşların yer değiştirmesindeki ana etkenler eğitim, daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, emeklilik ve ev sahibi olma gerekçeleriyle yaşanan göç dalgası dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

EMEKLİLERİN İLK TERCİHİ BELLİ OLDU

TÜİK raporuna göre, geçen yıl Türkiye'de emeklilik gerekçesiyle şehir değiştiren vatandaşların sayısı 11 bin 885'e ulaştı. Emekli olduktan sonra yeni bir ile taşınanların en çok tercih ettiği şehir, 1103 kişiyle şaşırtıcı bir şekilde İstanbul oldu. Emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği diğer iller ise 921 kişiyle Balıkesir ve 828 kişiyle Ankara olarak sıralandı. Buna karşılık, emeklilik nedeniyle en az göç alan illerin başında sadece 3 kişiyle Gümüşhane yer alırken, Iğdır ve Siirt ise 9'ar kişiyle listenin son sıralarında kaldı.

3 EMEKLİDEN BİRİ İSTANBUL'DAN KAÇIYOR

İstanbul en çok emekli göçü alan şehir olsa da, aynı zamanda emekliliğin ardından en fazla terk edilen il unvanını da kimseye kaptırmadı. Kentte emekli olduktan sonra başka illere taşınanların sayısı 3 bin 344 olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Türkiye'de emeklilik nedeniyle şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden birinin İstanbul'dan ayrıldığını gösterdi. İstanbul'u, 1080 kişiyle Ankara ve 694 kişiyle İzmir takip etti. Emeklilik gerekçesiyle en az göç veren şehir 10 kişiyle Ardahan olurken, Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi emekli olduktan sonra başka bir şehre taşındı.

EV SAHİBİ OLAN ŞEHİR DEĞİŞTİRİYOR

Veriler, konut piyasasındaki hareketliliğin iç göç dalgasını nasıl şekillendirdiğini de gözler önüne serdi. Geçen yıl yeni bir ev satın aldığı gerekçesiyle başka bir şehre taşınan kişi sayısı 60 bin 22 olarak hesaplandı. Ev aldığı için İstanbul'a göç edenlerin sayısı 8 bin 189 olurken, Ankara 6 bin 779 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Sanayi kenti Kocaeli ise 2 bin 548 kişiyle, daha yüksek nüfusa sahip olan İzmir'i geride bırakarak ev alanların en çok göç ettiği üçüncü il olmayı başardı.

BÜYÜKŞEHİRLERDEN KAÇIŞ VAR

Ev satın alma gerekçesiyle en fazla göç veren il de yine 15 bin 135 kişi ile İstanbul oldu. Yüksek yaşam maliyetleri ve konut fiyatlarının etkisiyle mülk edinip İstanbul'dan taşınanları, 3 bin 172 kişiyle Ankara ve 2 bin 746 kişiyle İzmir izledi. Açıklanan son veriler, İstanbul'un yüksek dinamizmi ve ekonomik koşulları sebebiyle Türkiye'deki iç göçün hem en büyük kaynağı hem de en büyük hedefi olmaya devam ettiğini net bir şekilde ortaya koydu.