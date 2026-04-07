Hayatın en büyük kararlarında "Acaba daha iyisi var mı?" sorusuyla boğulanlar için bilim dünyası son noktayı koydu.

Modern dünyada seçeneklerin sonsuzluğu, bizi "karar felci" dediğimiz bir çıkmaza sürüklüyor. Psikologların "yanlış seçim yapma korkusu" olarak tanımladığı bu durum, hayatımızın en verimli yıllarını boşa harcamamıza neden olabiliyor. Ancak bilgisayar bilimciler ve matematikçiler, bu paradoksu çözmek için onlarca yıl süren araştırmalar sonucu büyüleyici bir kural geliştirdi: Optimal Durma Problemi.

Ne Zaman Aramayı Bırakmalıyız?

Bu sorunun yanıtı zarif bir rakamda gizli: %37. Algoritma oldukça basit ama sarsıcı: Karşınızdaki seçeneklerin (veya ayıracağınız zamanın) ilk %37’sini sadece gözlemleyerek geçirin. Bu aşamada asla karar vermeyin; sadece piyasayı, karakterleri ve kriterlerinizi öğrenin. Ardından, karşınıza çıkan ve o ana kadar gördüğünüz her seçenekten daha iyi olan ilk fırsatta "evet" deyin.

Kağıt üzerinde bu kuralı romantik ilişkilere uygulamak oldukça mantıklı görünüyor. Uzmanlara göre evlenmeden önce belirli bir miktar "deneme" yapmak, ne istediğinizi anlamak için elzem, ancak gerçek hayat, her zaman laboratuvar verilerine uyum sağlamıyor.

Keşif mi, Sömürü mü? Genç yaşlarda "keşfetme" (yeni insanlar/işler tanıma) eğilimi yüksekken, yaş ilerledikçe "sömürü" (elindekinden faydalanma ve istikrar) ön plana çıkıyor.

Kimya Faktörü: Nature dergisinde yayımlanan araştırmalar, her iki uç noktanın da verimsiz olduğunu kanıtlıyor. Sürekli arayanlar yoruluyor, çok erken duranlar ise potansiyellerini kısıtlıyor.

Karar Vermenin "Baş Dönmesi"

Aslında %37 kuralı bize sadece ne zaman durmamız gerektiğini söylemiyor; aynı zamanda mükemmellik arayışının ne zaman bir hapishaneye dönüştüğünü de hatırlatıyor. Bilim insanlarına göre mükemmellik bir varış noktası değil, karar verebilme cesaretidir.

Sayılar yol gösterse de, uzmanlar son bir noktaya dikkat çekiyor: Rakamlar yolu aydınlatır, ancak o yola girecek olan sizin sezgilerinizdir.