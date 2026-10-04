Midyeci Ahmet, bir süre önce sosyal medyada yaptığı eş arayışıyla gündeme gelmişti. Yayınladığı videoda evlenmesi halinde müşterilerine dikkat çeken bir sürpriz yapacağının sözünü veren işletmeci, aradığı mutluluğu buldu ve dünyaevine girdi.

Düğünün ardından eşiyle birlikte kendi restoranının Akaretler şubesinde görüntülenen Midyeci Ahmet'in daha önce verdiği söz de yeniden gündeme geldi.

“10 GÜN 10 GECE HER ŞEY ÜCRETSİZ”

Midyeci Ahmet, eş arayışını duyurduğu videoda, “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır” demişti.

Evliliğin ardından müşterilere duyurulan kampanyaya göre, işletmecinin verdiği söz doğrultusunda Akaretler şubesinde 10 gün boyunca her şey ücretsiz olacak.

TAKİPÇİLERİNDEN “10 GÜN NE ZAMAN BAŞLIYOR?” YORUMLARI

Midyeci Ahmet'in evlenmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları da verdiği sözü hatırlattı. Paylaşımların altına peş peşe “Bedava midye ne zaman?” ve “10 gün ne zaman başlıyor?” yorumları yapıldı.

Bazı takipçilerin yorumları şöyle:

“Bedava midye ne zaman?”





“O zaman başlasın 10 günlük beleş yemek serüveni!”





“10 gün ne zaman başlıyor, ona göre geleyim İzmir'den.”





“Beleş midye istiyoruz.”





“10 gün 10 gece bedava... Tüm İstanbul davetli... Verdiği sözü tutmalı.”





“Evlenirsem 10 gün her şey bedava denilmiştir. Bu söz geçerli mi?”





“Mutluluklar dilerim, 10 gün 10 gece midye partisi olacak mı?”

Midyeci Ahmet'in daha önce verdiği sözün ardından kampanyanın başlangıç tarihi de takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı.