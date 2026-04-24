İbrahim Selim, Ayşe Şeyma Keten ile birlikteliğini 2025'in Aralık ayında ilan etmişti. Selim, kısa bir süre sonra da sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

"Evet" yanıtını alan Selim, mutluluğunu "Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun" sözleriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu ile evlilik hazırlığı yapan Ayşe Şeyma Keten, arkadaşlarının organize ettiği bir partiyle bekarlığa veda etti. Pembe renkli payetli bir elbise giyip, başına duvak takan Keten, doyasıya eğlendi.

Ayşe Şeyma Keten, geceye dair eğlenceli anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.