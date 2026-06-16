Mardin'e gelin olarak gelen Rusya vatandaşı Valeriia Teplova, Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu. Teplova için İl Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Enver Türkmen'in katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve Teplova'ya İslam dini hakkında bilgi verildi.

Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Valeriia Teplova, İslam dinini kabul ederek “Emine” ismini aldı.

Törenin ardından İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından Emine adına düzenlenen “İhtida Belgesi” takdim edildi. Ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim ile çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

İl Müftülüğü, törenin dualarla sona erdiğini bildirdi.