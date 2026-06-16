İstanbul Güngören'de evlilik izni meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Mareşal Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, taraflar arasındaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü.

SOKAKTA ARACININ GELMESİNİ BEKLEDİ

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre M.D., evlenmek istediği kadının ailesinin oturduğu evin önüne motosikletiyle gelerek beklemeye başladı. Evlilik isteğine yabancı uyruklu ailelerin izin vermemesi nedeniyle uzun süredir sorunlar yaşadığı öne sürülen M.D., bir süre sonra otomobiliyle sokağa giriş yapan kadının erkek kardeşi Hazem Muhammed ile karşılaştı. İkili arasında sokak ortasında tartışma başladı.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP MOTOSİKLETLE KAÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulundurduğu silahı çıkararak 21 yaşındaki Hazem Muhammed'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Muhammed yere yığılırken, şüpheli M.D. motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hazem Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri cinayetin işlendiği sokakta geniş çaplı incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.