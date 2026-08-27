İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Murat Alçı, 2024 yılında evlenmek amacıyla 15 yıldır tanıdığı ve din görevlisi olarak bildiği aile dostu Mahmut O.’nun yanına gitti. Mahmut O., Alçı’ya kızı F.B.O. ile evlenebileceğini söyleyerek tarafları görüştürmeye başladı. Bu süreçte maddi sıkıntı yaşadığını belirten Mahmut O., ev devretme vaadiyle Alçı’dan 200 gram altın ve 8 Cumhuriyet altını (yaklaşık 2 milyon TL) borç aldı.

EVLİLİK OLMADI, ALTINLARIN ÜSTÜNE YATTI

Yaklaşık 1,5 aylık görüşme sürecinin ardından evlilik gerçekleşmeyince Murat Alçı verdiğini altınları geri istedi. Mahmut O. ilk olarak eşinin üzerindeki daireyi devredebileceğini belirterek randevu aldı ancak devirden vazgeçti. Alçı, aldığı nakit parayla başka bir gayrimenkul alındığını ve oyalandığını belirterek hukuki mücadele başlattı.

"HAKKIMI ARARKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜM"

Parasını kurtarmaya çalışan Alçı, Mahmut O. ve ailesinin iftiralarına uğradığını söyledi. Ailenin "Bizi tehdit ediyor" diyerek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Alçı, altınları istemeye devam edince kararı ihlalden 3 gün Metris Cezaevi'nde yattı. Başından geçenleri anlatan Alçı, "Hakkımı ararken haksız duruma düştüm. Tutuklanması gerekenler dışarıdayken suçsuz yere hapse girdim" dedi.

111 İCRA DOSYASI VE 50 MİLYON LİRALIK MAĞDURİYET

Mahmut O. hakkında araştırma yaptığında şok gerçekle karşılaştığını ifade eden Alçı, zanlının İcra Dairesi'nde 111 dosyasının bulunduğunu aktardı. Ulaştığı mağdurlar arasında arazisini ve dairesini kaybedenlerin olduğunu söyleyen Alçı, sahte din görevlisinin piyasayı yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığını iddia etti.

Hakkındaki iddialara ilişkin ulaşılmaya çalışılan Mahmut O. ve ailesi ise telefonlara yanıt vermedi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.