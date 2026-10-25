Şarkıcı Sibel Can, İstanbul’da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahneye çıkan sanatçı, repertuvarındaki şarkıları seslendirdi. SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ Siyah dantelli bir elbise tercih eden Sibel Can, konser boyunca dans ederek şarkılarını seslendirdi. Sanatçının sahne performansından görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. EVLİLİK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün eylül ayında Marmaris’te evleneceği öne sürülmüştü. Daha sonra sanatçının evlilik kararından vazgeçtiği iddia edilmişti. Taraflardan konuya ilişkin doğrulanmış bir açıklama gelmedi. EMİR SARIGÜL TUTUKLANMIŞTI Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.