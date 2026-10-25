Şarkıcı Sibel Can, İstanbul’da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından sahneye çıkan sanatçı, repertuvarındaki şarkıları seslendirdi.
SAHNE TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Siyah dantelli bir elbise tercih eden Sibel Can, konser boyunca dans ederek şarkılarını seslendirdi. Sanatçının sahne performansından görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
EVLİLİK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün eylül ayında Marmaris’te evleneceği öne sürülmüştü. Daha sonra sanatçının evlilik kararından vazgeçtiği iddia edilmişti. Taraflardan konuya ilişkin doğrulanmış bir açıklama gelmedi.
EMİR SARIGÜL TUTUKLANMIŞTI
Emir Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.