İndirim yapan şirketlerde fiyatlar ortalama yüzde 6 aşağı çekildi. Üstelik yalnızca fiyat indirimi yapılmıyor; şirketlerin yüzde 66’sı alıcı bulabilmek için daha uygun kredi koşulları ve satış masraflarına destek gibi ek avantajlar sunuyor.

ALICI AZALINCA İNDİRİME GİTTİLER

ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği’nin (NAHB) verilerine göre ağustosta şirketlerin yüzde 35’i fiyat indirirken, eylülde bu oran yüzde 38’e yükseldi. Böylece fiyat düşüren şirketlerin oranı son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Asıl sorun ise ev almak isteyenlerin yüksek faiz nedeniyle geri çekilmesi. Konut kredisi faizlerinin yükselmesi aylık ödemeleri artırırken, potansiyel alıcıların yeni evlere ilgisi de zayıfladı. Eylül ayında konut üreticilerinin piyasa güvenini gösteren endeks 35’ten 32’ye gerileyerek son bir yılın en düşük seviyesine indi.

Şirketler bu nedenle yalnızca evlerin etiket fiyatını düşürmekle yetinmiyor. Daha düşük kredi faizi sunma, kapanış masraflarının bir bölümünü karşılama ve çeşitli ek avantajlar verme gibi yöntemlerle alıcıları ikna etmeye çalışıyor. Eylülde bu tür teşvikler sunanların oranı yüzde 66’ya çıktı.

MALİYETLER İSE YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Konut şirketleri bir taraftan fiyat indirirken diğer taraftan arsa, işçilik ve yapı malzemesi maliyetlerinin yükselmesiyle karşı karşıya. Bu nedenle satış fiyatlarını daha fazla aşağı çekmek de şirketler açısından giderek zorlaşıyor.

Son veriler, ABD’de yeni konut piyasasında dengelerin alıcı lehine değişmeye başladığını gösteriyor. Satışların yavaşlaması devam ederse şirketlerin fiyat indirimi ve kredi avantajlarıyla alıcı çekmeye çalışmasının önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.