İtalya’nın Sicilya adasında bulunan tepelik Niscemi kasabası, geçen hafta bölgeyi vuran Harry Kasırgası’nın tetiklediği devasa bir heyelan nedeniyle uçurumun eşiğine geldi.

BİN 500 KİŞİ EVİNDEN OLDU

Yaklaşık 25 bin nüfuslu kasabada, yamaç boyunca 4 kilometre uzunluğunda dev bir yarık oluşurken, çok sayıda ev toprak kayması sonucu her an çökecek şekilde boşlukta asılı kaldı.

Guardian'ın haberine göre; Belediye Başkanı Massimiliano Conti, 'durumun korkunç' olduğunu belirterek yaklaşık bin 500 kişinin acilen tahliye edildiğini duyurdu.

Pazar günü hareketlenmeye başlayan heyelan, Salı sabahı itibarıyla 10 metre daha aşağı kayarak durumun vahametini artırdı.

Sicilya Sivil Koruma Genel Müdürü Salvatore Cocina, yarığın 50 ila 70 metre yarıçapındaki tüm evlerin çökmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

ANA YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Bölgede güvenlik amacıyla okullar tatil edilirken, Niscemi'yi kıyı kenti Gela'ya bağlayan ana yol da ulaşıma kapatıldı. Tahliye edilenlerin bir kısmı akrabalarının yanına sığınırken, yüzlerce kişi son iki geceyi yerel bir spor salonunda kurulan geçici barınaklarda geçirmek zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Massimiliano Conti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, topraktan gelen çatırdama seslerinin devam ettiğini ve yağışların teknik incelemeleri zorlaştırdığını belirtti.

Havadan çekilen görüntülerin kasabanın çöküşünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini söyleyen Conti, kasabanın tamamen dış dünyadan kopmasından endişe ediyor. Bölge halkına kordon altına alınan alanlardan uzak durmaları ve evlerinde kalmaları yönünde sık sık uyarılar yapılıyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Harry Siklonu’nun geçen hafta güney İtalya’yı etkisi altına almasının ardından İtalyan hükümeti pazartesi günü güney bölgeler için olağanüstü hâl ilan etti.

Fırtına, Sicilya, Calabria ve Sardinya’da şiddetli yağış ve 9 metreye ulaşan dalgalarla yolları ve kıyı savunmalarını tahrip etti, sahil tesislerini sürükledi. Toplam hasarın 1 milyar avroyu aştığı tahmin ediliyor.

Hükümet, en ağır etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için ilk etapta 100 milyon avro kaynak ayırdı.

Sivil korumadan sorumlu bakan Nello Musumeci, önümüzdeki günlerde hasar gören altyapının onarımı ve yeniden inşasını mümkün kılacak yeni bir bakanlıklar arası düzenleme yapılacağını açıkladı. Yalnızca Sicilya’daki hasarın yaklaşık 740 milyon avro olduğu belirtilirken, ada başkanı Renato Schifani nihai tutarın bunun iki katına çıkabileceğini söyledi.