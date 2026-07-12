Konutlarda enerji verimliliğini artırmak ve konut giderlerini minimuma indirmek için doğa dostu enerji kaynaklarını kullanmaya başlayan ülkeler yeni projelerini hızlandırdı ve detayları ortaya çıkmaya başladı. İngiltere hükümeti bu konuda 15 milyar sterlinlik bir yatırım gerçekleştirirken Avrupa'nın birçok ülkesi benzer atılımları yapmaya başladı. Projes milyonlarca hanede ısınma ve elektrik giderlerini neredeyse sıfıra indirecek adımlar içeriyor.

2030'A KADAR 3 KATINA ÇIKACAK

Devletler stratejik adımlarla yenilenebilir enerji kaynaklarını hanelere ulaştırmayı hedeflerken güneş ernejisinden faydalanan evlerin sayısının da 2030'a kadar şimdiki sayının 3 katına çıkarılması planlanıyor. Eğer İngiltere hükümeti planlarını gerçekleştirerek çatılara güneş enerjisi panelleri yerleştirirse bu sayının 2030 yılına kadar 3 milyon haneye ulaşması bekleniyor.

DETAYLAR BU YIL NETLEŞECEK

Güneş enerjisi dönüşümüne dair en dikkat çeken detay ise projenin kısa sürede büyük çapta etki yaratacak olması. Programa hibeler ve devletlerin desteklediği kredilerin de dahil edilmesi beklenirken 2026'yılı bitmeden ayrıntıların halkla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLABİLİR

Hibelerin düşük gelirli hanelerin konutlarını tasarruflu hale getirilmesinde kulllanılacağı konuşulurken, gelir yapısı elvermeyen birçok kişinin ücretsiz şekilde yeni güneş panellerini edineceği ortaya çıktı. Birçok ailenin zaten dar olan gelirini enerji harici masraflar için değerlendirilebileceği bir ortamın yaratılması planlanıyor.