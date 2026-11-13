Uzun tüylü ve parlak desenli büyük halılar modern evlerden giderek kayboluyor. İç tasarım uzmanları, temizliği kolay ve sade zemin kaplamalarının artık geleneksel halıların yerini aldığını belirtiyor.

GELENEKSEL HALILAR NEDEN TERK EDİLİYOR?

Newsweek'in aktardığına göre halı, geçmişte özellikle Sovyet döneminde zenginlik ve sosyal statü sembolü olarak görülüyordu. Günümüzde ise kalın dokulu halılar bakım zorluğu nedeniyle tercih edilmiyor. Kalın hav tabakasında toz, evcil hayvan tüyü ve kir birikirken toz akarları da çoğalabiliyor. Evde yıkanması zor olan bu halılar düzenli süpürge temizliği ve profesyonel yıkama gerektiriyor. Estetik açıdan da parlak desenli kalın halılar odayı görsel olarak daraltıp eski bir görünüm oluşturuyor.

MODERN ZEMİNLERDE HANGİ MALZEMELER KULLANILIYOR?

İç mekan tasarımcıları, temizlik süresini kısaltan ve mekanı geniş gösteren zemin çözümlerine yöneliyor. Geleneksel modellere göre daha hafif, uygun fiyatlı ve bakımı kolay ince modern halılar öne çıkıyor. Bunun yanında dayanıklı yapısıyla karmaşık bakım gerektirmeyen vinil zemin kaplamaları ve modern linolyum tercih ediliyor. Minimalist tasarımlarda ise derz boşluğu bulunmadığı için kolay temizlenen dikişsiz mikrosiman kaplamalar kullanılıyor.

Daha yüksek bütçeli çözümlerde halı kullanımını tamamen ortadan kaldıran sistemler uygulanıyor. Yerden ısıtma sistemleri, özellikle soğuk mevsimlerde halıya ihtiyaç duymadan konforlu bir yüzey sıcaklığı sağlıyor. Doğal bir malzeme olan mantar zemin kaplaması ise yüksek ısı ve ses yalıtımı sunuyor. Yumuşak dokusuyla dikkat çeken mantar kaplamalar, evde çıplak ayakla yürümeyi tercih edenler için uygun bir zemin oluşturuyor.

MAKİNEDE YIKANABİLEN MODELLER TERCİH EDİLİYOR

Halıdan tamamen vazgeçmek istemeyenler için daha hafif ve pratik alternatifler sunuluyor. Doğal elyaftan üretilen dayanıklı jüt halılar, iç mekanlara sade bir görünüm kazandırıyor. Uzun tüyleri bulunmayan düz pamuklu halılar ise kir biriktirmeyen yapılarıyla mutfak ve yatak odalarında kullanılıyor. Hafif olan bu modellerin büyük bölümü çamaşır makinesinde yıkanabilme özelliği taşıyor.