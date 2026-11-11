Evlerin en çok yıpranan ve dışarıdan gelen ıslaklık, çamur, kum ile kimyasallara ilk maruz kalan bölgesi olan koridorlarda zemin tercihleri kökten değişiyor.

Bugüne kadar pratik temizliği gerekçesiyle tercih edilen ancak kış aylarında buz gibi yüzeyi, kararan derz araları ve kırılgan yapısıyla şikayet konusu olan seramik fayanslar yerini kuvars-vinil karolara bırakıyor.

KUVARS-VİNİL KARO NEDİR?

Mineral dolgu maddeleriyle güçlendirilmiş çok katmanlı polivinil klorür (PVC) tabanından üretilen kuvars-vinil, klasik fayansların tüm eksilerini ortadan kaldırırken laminat parkelerin suya karşı dayanıksızlığını da tarihe gömüyor.

Giriş kapısının hemen önünde dahi güvenle kullanılabilen bu malzeme, seramiğin sertliğini değil, ahşabın sıcaklığını ve esnekliğini sunuyor.

NEDEN KORİDORLARDA FAYANS YERİNE BU MALZEME TERCİH EDİLİYOR?

Buz Gibi Zemin Hissi Yok: Seramik fayansların kışın çıplak ayakla basıldığında yarattığı soğukluk hissi kuvars-vinilde bulunmaz; yüzeyi daima oda sıcaklığına yakın ve konforludur.

Kararan Derz Derdi Bitiyor: Fayans aralarındaki derz dolgularının zamanla kir toplayıp kararması, kimyasal temizleyicilerle fırçalama zahmeti kuvars-vinil ile tamamen ortadan kalkar.

Suya ve Kabarmaya Tam Direnç: Islak şemsiyeler, ayakkabılardan sızan yağmur ve kar suları kaplamaya zarar vermez; klasik ahşap ve laminatlar gibi şişme yapmaz.

Çatlama ve Kırılma Riski Yok: Ağır bir cisim düştüğünde fayanslar gibi çatlamaz veya parçalanmaz; darbe emici elastik yapısıyla uzun yıllar bütünlüğünü korur.

Zengin Tasarım Çeşitliliği: Gerçek mermer, brüt beton, doğal taş veya masif ahşap dokusunu birebir taklit edebilen yüzeyleriyle her dekorasyon stiline uyum sağlar.

UYGULARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kuvars-vinil karoların ömrünü uzatmak ve performansını maksimumda tutmak için koridor gibi yoğun alanlarda yüksek aşınma direncine sahip kalın koruyucu tabakalı modellerin seçilmesi gerekiyor.

Dışarıdan taşınabilecek keskin kum tanelerine karşı girişe bir paspas yerleştirmek ve montajın yapılacağı alt zeminin tamamen pürüzsüz ve düz olmasını sağlamak, malzemenin uzun yıllar ilk günkü formunu koruması için yeterli oluyor.