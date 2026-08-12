Türkiye'de her yıl oluşan 700 bin ton elektronik atığın ekonomiye kazandırılması amacıyla lisanslı toplama ve yenileme sistemi devreye alındı. Bu adımla birlikte evlerde saklanan eski telefon, tablet ve elektronik eşyalar doğrudan nakit gelir kapısına dönüştü.

EVDEKİ ESKİ CİHAZLAR HANE BAŞINA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Türkiye'de hane başına ortalama 3 ile 5 kilogram arasında kullanılmayan cihaz biriktiği hesaplanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre bu atıkların sisteme teslim edilmesi hane başına 700 TL ile 8.000 TL arasında gelir sağlıyor. Tek bir cep telefonunun içerisinde modele bağlı olarak 25 ila 35 miligram altın ile birlikte gümüş, bakır, paladyum ve nikel gibi değerli metaller bulunuyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK ATIK POTANSİYELİ NE DURUMDA?

Küresel ölçekte oluşan elektronik atık miktarı 62 milyon tonu aşarken, bu atıkların içerisinde 62 milyar dolar değerinde stratejik hammadde yer alıyor. Türkiye'de yıllık 700 bin tonluk e-atık hacmi 700 milyon euro değerinde potansiyel barındırıyor. Mevcut verilerde ülkedeki elektronik atıkların yalnızca yüzde 5'i geri dönüştürülebiliyor.

ESKİ ELEKTRONİK CİHAZLAR SİSTEME NASIL TESLİM EDİLİYOR?

Yenilenmiş Ürünler Yönetmeliği doğrultusunda yetkili yenileme merkezleri ikinci el cihazları alıp sertifikalandırarak tekrar piyasaya sunuyor. Kullanılamaz durumdaki atıklar ise belediyelerin atık getirme merkezlerine, adresten alım yapan lisanslı firmalara veya 400 metrekare üzerindeki teknoloji mağazalarına ücretsiz teslim edilebiliyor.