Zemin kaplaması seçerken yalnızca ilk satın alma maliyetini değil; montaj kolaylığını, bakım masraflarını, su geçirmezliği ve kullanım ömrünü göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor.

Laminat parke, uygun fiyatı ve geniş tasarım seçenekleriyle uzun süre en popüler tercihlerden biri oldu. Ancak su ve nem karşısında gösterdiği zayıflık, kullanıcıları yeni ve pratik arayışlara itiyor.

İç mimarlar, bulaşık makinesinden sızan küçük bir suyun veya dökülen bir bardağın bile laminatın şişmesine ve derzlerin kalıcı olarak deforme olmasına yol açabileceğini belirtiyor.

MUTFAK VE BANYOLARDA SUYA DAYANIKLI VİNİL ZEMİN TERCİH EDİLİYOR

Yüksek nem oranına sahip alanlar için öne çıkan en güçlü alternatiflerden biri vinil kaplamalar.

Suya ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı olan vinil, ahşap veya doğal taş görünümünü başarıyla taklit edebiliyor. Kilitli derz sistemine sahip modelleri sayesinde kolayca monte edilebilen bu malzeme, özellikle ıslak hacimler için ideal bir çözüm sunuyor. Ancak uzmanlar, ucuz ve kalitesiz vinil ürünlerin doğal olmayan bir görünüm sunabileceği ve zamanla dayanıklılığını kaybedebileceği konusunda uyarıyor.

KLASİKTEN VAZGEÇMEYENLER DAYANIKLI SERAMİK KAROLARA YÖNELİYOR

Mutfak, banyo ve koridor gibi suyla sık temas eden ve yoğun yaya trafiğine sahip alanlarda seramik karolar geçerliliğini koruyor.

Çizilmelere, neme ve lekelere karşı tam koruma sağlayan seramikler, temizlik açısından büyük kolaylık sunuyor. Tek dezavantajı ise montaj sürecinin diğer kaplamalara kıyasla daha fazla işçilik gerektirmesi.

DOĞAL MANTAR KAPLAMA DA TERCİH EDİLİYOR

Ağaç kesilmeksizin meşe ağacının kabuğundan elde edilen mantar zeminler, sürdürülebilir yaşamı benimseyenlerin odak noktası haline geldi. Isıyı mükemmel tutan, sesi emen ve basıldığında yumuşak bir his veren mantar, neme ve küfe karşı da doğal bir dirence sahip. Ağır mobilyaların iz bırakabileceği veya keskin cisimlerin zarar verebileceği bu zemin türünde, koruyucu tabakanın 3-5 yılda bir yenilenmesi öneriliyor.

Laminatın yapaylığından kaçıp gerçek ahşap dokusu isteyenler için üç katmanlı parke öne çıkıyor. Çok katmanlı yapısı sayesinde masif ahşaba göre deformasyona çok daha dirençli olan bu malzeme, kullanım ömrü boyunca birkaç kez zımparalanarak ilk günkü haline döndürülebiliyor.

Bir diğer sert ve şık seçenek olan bambu parke ise oturma ve yatak odalarında estetik bir hava yaratıyor; ancak suya maruz kaldığında şekil değiştirebileceği için ıslak alanlar için önerilmiyor.

HANGİ ODAYA HANGİ ZEMİN KAPLAMASI SEÇİLMELİ?

Zemin malzemesi seçerken oda bazlı ihtiyaçları doğru analiz etmek gerekiyor:

Mutfak, Banyo ve Koridor: Suya tam dayanıklılık sağlayan vinil veya seramik karolar tercih edilmeli.

Yatak Odası ve Salon: Konfor ve estetiğin ön planda olduğu bu alanlarda bütçeye göre üç katmanlı parke, bambu, mantar veya bütçe dostu laminatlar düşünülebilir.

Isı ve Ses Yalıtımı Öncelikli Odalar: Yüksek ses yutuculuğu ve sıcak dokusuyla mantar kaplamalar ilk sırada yer almalı.

Uzun Ömürlü Doğal Ahşap Hissi: Zımparalanıp yenilenebilen üç katmanlı parkeler en yatırımlık alternatif olarak öne çıkıyor.