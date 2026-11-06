Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte konutlarda ısınma giderleri artarken, enerji tasarrufu sağlamak için pencerelerdeki ısı kaçaklarını önleyecek düşük maliyetli yöntemler öne çıkıyor.

Enerji uzmanları, paketleme sektöründe ve tarımsal seralarda yaygın olarak tercih edilen balonlu naylonların, ev pencerelerinde ek bir yalıtım katmanı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

ISI YALITIMI NASIL SAĞLANIYOR?

İngiltere merkezli ısıtma sistemleri kuruluşu Boiler Cover UK uzmanlarından Mark McShane, pencerelere yerleştirilen balonlu naylonun cam ile oda arasındaki hava temasını keserek ısı transferini yavaşlattığını ifade ediyor.

Seraların soğuktan korunmasında standart bir yöntem olan bu teknik, ev ortamında da benzer bir bariyer işlevi görüyor. WF Plastic teknik incelemelerine göre bu malzeme; normal veya termal perdelerle birlikte kullanılabildiği gibi, standart ölçülere sahip olmayan pencereler için de esnek bir kapatma sağlıyor.

IŞIK GEÇİRGENLİĞİ VE GÖRÜŞ AÇISI

Uygulamanın kullanım alanını belirlerken dikkat edilmesi gereken teknik ayrıntılar bulunuyor:

Görüş netliği: Baloncuklu yüzey, dışarının net görünmesini engeller ve görüntüyü bulanıklaştırır. Bu nedenle manzara veya net görüş istenen alanlar yerine banyo, kiler, koridor veya arka cephe pencereleri için daha uygundur.

Doğal ışık: Dışarıyı doğrudan göstermemesine karşın gün ışığının içeri girmesini engellemez.

Balon ebadı: Büyük ve orta boy baloncuklara sahip naylonların yüzey sıcaklığı ölçümlerinde biraz daha yüksek yalıtım direnci sağladığı, küçük baloncuklu türlerin ise görüşü tamamen kesmekle birlikte benzer bir termal fayda sunduğu aktarılıyor.

BALONLU NAYLON CAMA NASIL UYGULANIR?

Uygulama herhangi bir yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan şu adımlarla gerçekleştirilir:

Ölçülendirme: Balonlu naylon, uygulanacak pencere camının iç ölçülerine göre bir makas yardımıyla kesilir.

Yüzeyin nemlendirilmesi: Bir sprey şişesi yardımıyla temiz pencere camına ince bir tabaka halinde su püskürtülür.

Sabitleme: Naylonun kabarcıklı kısmı doğrudan ıslak cama bakacak şekilde yerleştirilir ve elle bastırılarak yüzeye tutunması sağlanır.

Su tabakası sayesinde vakumlanan malzeme tüm kış boyunca camda sabit kalır. Mevsim sonunda çıkarıldığında ise kimyasal yapışkan kullanılmadığı için cam üzerinde leke, tortu veya iz bırakmaz.