Geleneksel küçük fayansların yerine büyük boy porselen plakalar ve derzsiz görünümlü yüzeyler öne çıkıyor. Yeni seçenekler yalnızca banyolarda değil, mutfaklarda ve salonlarda da kullanılabiliyor.

BÜYÜK BOY PORSELEN PLAKALAR ÖNE ÇIKIYOR

Yeni nesil zemin ve duvar kaplamalarında büyük ebatlı porselen plakalar dikkat çekiyor. Geleneksel seramik fayanslara göre daha geniş alanları tek parça halinde kaplayabilen bu ürünler, yüzeydeki derz çizgilerinin sayısını azaltıyor.

Mermer, doğal taş ve beton görünümünde üretilebilen porselen plakalar, özellikle modern mutfak ve banyolarda tercih ediliyor. Düşük su emme oranları ve dayanıklı yapıları sayesinde uygun ürünler hem zeminlerde hem de duvarlarda kullanılabiliyor.

Daha az derz bulunması, kir birikebilecek alanları azaltarak temizliği kolaylaştırabiliyor. Ancak büyük plakaların uygulanması, düzgün bir zemin ve deneyimli ustalık gerektiriyor.

DERZ TEMİZLİĞİNİ AZALTAN YENİ SEÇENEKLER

Seramik fayanslara alternatif olarak mikroçimento kaplamalar ve suya dayanıklı büyük duvar panelleri de ilgi görüyor. Mikroçimento, uygun şekilde uygulandığında yüzeyde kesintisiz bir görünüm oluştururken, duvar panelleri geleneksel fayans derzlerine ihtiyaç duymadan geniş alanları kaplayabiliyor.

Özellikle banyolarda kullanılan bu malzemeler, daha sade bir görünüm ve kolay bakım isteyenler için seçenek oluşturuyor. Ancak ıslak alanlarda doğru su yalıtımı yapılması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, yeni kaplama seçerken yalnızca görünüşe değil, malzemenin dayanıklılığına, kaymazlık özelliklerine ve uygulama maliyetine de dikkat edilmesini öneriyor. Geleneksel seramik fayanslar kullanılmaya devam etse de büyük plakalar ve kesintisiz yüzeyler, ev yenileme projelerinde giderek daha fazla öne çıkıyor.