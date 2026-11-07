Güneş enerjisinde çatıları kaplayan hantal ve ağır paneller dönemi resmen kapanıyor. Çinli teknoloji şirketi BiLight Innovations, evlerdeki sıradan pencereleri mini bir elektrik santraline çeviren akılalmaz bir teknolojiye imza attı. Standart kornişe asılan esnek perde, evin enerjisini tek başına karşılamaya hazırlanıyor.

TÜL PERDELER ARTIK TARİH OLUYOR

Dünyanın ilk rulo yapılabilir fotovoltaik perdesi unvanını alan ürün, sadece 0,1 milimetre kalınlığında. Metrekare ağırlığı 150 gramı bile bulmayan kumaş, standart perde raylarına doğrudan takılıyor. Kolayca katlanıp rulo yapılabilen esnek yapı, klasik güneş panellerinin tüm hantallığını tarihe gömüyor.

SADECE GÜNEŞ DEĞİL: SALONDAKİ IŞIK BİLE ÇALIŞTIRIYOR

Yeni nesil kumaşın en çarpıcı sırrı iç mekanda devreye girmesi. Yalnızca doğrudan vuran güneşe değil, salonda açık kalan avize ve loş ortam ışığına bile tepki vererek kesintisiz elektrik üretiyor. Yüzde 18 verimlilikle çalışan perde; evdeki akıllı cihazları, telefonları ve aydınlatmayı doğrudan besleyecek güce ulaşıyor.

HEM ELEKTRİK HEM ISI YALITIMI SAĞLIYOR

Geleneksel perde işlevinden taviz vermeyen teknoloji, yazın odayı serin tutarken kışın ısı kaybını önleyen özel bir yalıtım katmanına sahip. Pencereleri birer priz ünitesine dönüştüren ve çantaya sığan taşınabilir kamp versiyonuyla birlikte tanıtılan ürünün, yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.