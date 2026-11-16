2026 yılının sonuna gelinmesiyle birlikte banyo alışkanlıklarında devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanıyor. Eskiden yalnızca Japon evleri ve lüks otellerle özdeşleştirilen dahili hijyenik temizleme sistemli bide klozet kapakları, artık standart evlerde de geleneksel tuvalet kağıdının yerini almaya başladı. Ayrı bir ünite gerektirmeden doğrudan mevcut klozetin üzerine monte edilen ve su şebekesine bağlanan bu özel kapaklar, kullanım sonrası uzanan ayarlanabilir su başlığıyla hijyen sağlıyor.

ISITMALI KOLTUK VE SICAK HAVAYLA KURUTMA ÖZELLİĞİ

Yayınlanan 2024 Houzz Banyo Trend Raporu'na göre, banyosunu yenileyen ev sahiplerinin beşte ikisinden fazlası özel fonksiyonlu klozetleri tercih ederken bide kapakları listenin ilk sırasına yerleşti. 2020'deki tuvalet kağıdı kıtlığının ardından hız kazanan bu trendde, ünlü üretici TUSHY tek başına 2,5 milyona yakın satış rakamına ulaştı. Kullanıcıların suyun sıcaklığını, basıncını ve yönünü ayarlayabildiği bu sistemlerin elektrikli modellerinde; soğuk havalarda büyük rahatlık sağlayan ısıtmalı oturma yüzeyi, kağıt ihtiyacını sıfıra indiren sıcak hava ile kurutma teknolojisi, kendi kendini temizleyen hijyenik nozullar ve uzaktan kumanda gibi konfor özellikleri öne çıkıyor.

MALİYETİ NE KADAR VE NASIL KURULUYOR?

Uzmanlar, tüketicilerin bu sistemlere yönelmesindeki üç temel nedeni daha derinlemesine temizlik hissi, kağıt masrafından tasarruf ve üst düzey konfor olarak sıralıyor. Mevcut kapağın altına kolayca monte edilebilen elektriksiz temel modeller 30 ila 50 dolar arasında satılırken, sıcak su ve kurutma özelliği sunan elektrikli konfor kapakları birkaç yüz dolar bandında yer alıyor. Tüm lüks fonksiyonları barındıran tam donanımlı akıllı klozetlerin fiyatı ise birkaç bin dolara kadar çıkabiliyor. Basit modeller T bağlantı parçasıyla evde kolayca kurulabilirken, elektrikli seçenekler için klozet yakınında topraklı priz bulunması gerekiyor.

TUVALET KAĞITLARI ARTIK YEDEK MALZEME OLDU

Her ne kadar büyük konfor sağlasa da bu sistemlerin düzenli dezenfekte edilmesi ve kireçli sulara karşı su çıkış deliklerinin temiz tutulması şart. Uzmanlar, tuvalet kağıdının bir anda tamamen hayatımızdan çıkmayacağını ancak artık evlerde "ana temizlik aracı" olmaktan çıkıp yalnızca "yedek malzeme" olarak banyolarda yer alacağını vurguluyor.