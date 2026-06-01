Yerel planlama politikalarında yapılan yeni düzenlemeye göre, tarihi koruma statüsündeki bölgelerde ev sahiplerinin güvenlik ve ısı yalıtımı amacıyla tercih ettiği stor panjur uygulamalarına kısıtlama getirildi.

Belediye meclisi tarafından onaylanan resmi belgede, panjurların geleneksel konut mimarisine uygun olmadığı, binaların orijinal pencerelerini ve mimari detaylarını kapattığı, ayrıca montaj esnasında duvar yapılara kalıcı hasar verdiği rapor edildi. Yerel halktan gelen "görsel kirlilik" şikayetlerinin artması üzerine alınan bu karar, mülk sahiplerinin bireysel tercihlerinin ortak tarihi mirasın önüne geçemeyeceği ilkesine dayandırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI KURALLARIN NETLEŞTİĞİNİ DUYURDU

Stirling Belediye Başkanı Mark Irwin, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, belirlenmiş miras alanlarının mevcut mimari karakterini korumayı amaçlayan katı planlama kurallarına sahip olduklarını vurguladı. Tarihi mahallelerde stor panjur kullanımının son dönemde kontrolsüz şekilde yaygınlaştığını belirten Irwin, sokaktan doğrudan görülebilen bu yapı elemanlarının geleneksel koruma hedefleriyle uyuşmadığını ve yeni yasal değişiklikle birlikte kuralların tamamen netleştiğini ifade etti.

MEVCUT VE ONAYLI YAPILAR YASAKTAN MUAF TUTULACAK

Yürürlüğe giren yeni mevzuat çerçevesinde, mülk sahiplerinin geriye dönük hakları koruma altına alındı. Alınan karara göre, ev sahiplerinin mevcut panjurları sokağa bakan cephede yer almıyorsa veya yapıların inşasından önce alınmış resmi bir planlama onayı bulunuyorsa, bu panjurların sökülmesi zorunlu kılınmayacak.

Ancak yürürlük tarihinden itibaren tarihi sokak manzarasını ve bina cephelerini değiştirecek şekilde yeni bir stor panjur montajı yapılmasına yasal olarak izin verilmeyecek. Kent estetik kurulları, yasaklı bölgelerdeki denetimlerin yerel zabıta ekiplerince düzenli olarak yürütüleceğini bildirdi.