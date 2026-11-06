Küresel çapta artan jeopolitik gerilimler, altyapı çöküşleri ve ani afet senaryoları hükümetleri en kötü ihtimallere karşı acil durum planlarını güncellemeye itti. İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede resmi makamların vatandaşlara "en az 3 günlük acil durum stoğu hazırlayın" uyarısı yapmasının ardından, kriz hazırlığı uzmanlarından kritik bir detay öne çıkarıldı. İnsanların afet hazırlığında en büyük yanılgıya düştüğü noktanın sadece konserve ve kuru gıdaya odaklanmak olduğu, asıl hayatta kalma savaşının ise su üzerinden verileceği belirtildi.

MUSLUKLAR KESİLİRSE MARKETLERDEKİ SULAR YETMEYECEK

Evinin altına devasa kriz depoları kuran ve afet bütçeleri üzerine çalışan uzmanlar, bir kriz anında elektrik ve su şebekelerinin ilk saatlerde çökebileceğine dikkat çekiyor. İnsan vücudunun açlığa haftalarca direnebileceğini ancak susuzluğa üç günden fazla dayanamayacağını vurgulayan felaket uzmanları, dört kişilik bir ailenin sadece içme ve temel hijyen ihtiyacı için evinde koli koli ambalajlı su bulundurmasının zorunlu olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre herhangi bir kriz anında market raflarındaki ilk tükenen ürün her zaman su oluyor ve dakikalar içinde tedarik zinciri tamamen kilitleniyor.

KİŞİ BAŞINA 12 LİTRELİK SU STOKLAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Kriz hazırlıklarında yapılan en ölümcül hatanın içme suyu stoklarını ihmal etmek olduğunu belirten uzman isimler, her bireyin günlük en az 3 ila 4 litre temiz suya ihtiyaç duyduğunu hatırlatıyor. Üç günlük bir tecrit ya da kesinti halinde hanede kişi başına en az 10-12 litrelik ambalajlı su stoğunun hazır tutulması tavsiye ediliyor.

Ayrıca sadece hazır şişe sulara güvenmek yerine, paketinden dahi çıkarılmamış basit mekanik su filtreleri, arıtma tabletleri ve kamp tipi su kaplarının da acil durum dolaplarına eklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Depolanan suların ise yangın, sel veya bina hasarı riskine karşı evin tek bir noktasına değil, farklı güvenli köşelerine paylaştırılması hayati önem taşıyor.