Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinde 1974 yılında tamamlanan "Les Choux de Créteil" (Créteil'in Lahanaları) konut kompleksi, mimarlık tarihinin en sıradışı projeleri arasında yer alıyor. Mimar Gérard Grandval tarafından tasarlanan 15 katlı 10 konut kulesinde, geleneksel düz balkonlar yerine dev kavisli yaprakları andıran beton yapılar inşa edildi.

BETON YAPRAKLARDAN DİKEY BAHÇE PLANI

Projenin ilk tasarımında, her bir beton yaprak balkona süs bitkileri ve küçük ağaçlar dikilmesi hedefleniyordu. Mimari plana göre bitkilerin mevsimsel değişimleriyle binaların dış cephesi yıl boyunca renk ve hacim değiştirecek, dikey bir doğa alanı oluşturulacaktı.

Aynı zamanda kavisli yaprak tasarımları, daireler arasındaki direkt görüşü engelleyerek sakinlere mahremiyet sağlamak amacıyla kurgulandı.

BİTKİLENDİRME NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Projenin inşaat aşaması tamamlandıktan sonra dikey bahçe uygulamasına geçilmedi. Proje yöneticilerinin binalarda oluşabilecek böcek istilasından endişe etmesi ve daire sakinlerinin bitki bakımını düzenli yapamayacağı yönündeki çekinceleri nedeniyle bitkilendirme kararı iptal edildi.

Bu karar sonucunda binalar, üzerlerinde yeşil örtü bulunmayan çıplak beton yapraklarla baş başa kaldı.

MİMARİ MİRAS OLARAK KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR

Bitkilendirme projesi hayata geçirilememiş olsa da kavisli balkonlar pratik işlevselliğini ve konut alanı olma özelliğini korudu. Dışarıdan bakıldığında lahana veya dev çiçek taç yapraklarını andıran binalar, günümüzde halen aktif konut kompleksi olarak kullanılıyor.

Kompleks, tasarımı ve sıra dışı hikayesiyle 20. yüzyıl Fransız mimari mirası listesinde yer alıyor.