Duş başlıklarında biriken kireç sadece estetik bir sorun değil aynı zamanda suyun akışını bozarak günlük yaşamı zorlaştıran bir problem haline geliyor. Uzmanlara göre bu yaygın sorunu çözmenin en etkili ve doğal yolu ise mutfaklarımızda sıkça kullandığımız beyaz sirke.

Temizlik danışmanı Matthew Harrison, özellikle sert suyun yoğun olduğu bölgelerde duş başlıklarında zamanla biriken kireç kalıntılarının, düzenli olarak temizlenmemesi halinde suyun düzgün akmasını engellediğini ve armatür yüzeylerini matlaştırdığını belirtti. Harrison, evlerde bu sorunun kimyasal temizlik ürünlerine başvurmadan çözülmesi için sirke kullanımı konusunda acil bir çağrıda bulundu.

KİREÇ NEDEN OLUŞUYOR?

Kireç, su buharlaştığında geride kalan kalsiyum karbonat gibi minerallerin yüzeylerde birikmesiyle oluşan sert, beyazımsı tortulardır. Özellikle sert suyun olduğu bölgelerinde yaşayanlar bu sorunu daha sık yaşıyor. Bu kireç kalıntıları zamanla duş başlıklarının tıkanmasına, cam yüzeylerin buğulanmasına ve armatürlerin parlaklığını kaybetmesine neden oluyor.

DUŞ BAŞLIĞINI SİRKEYLE TEMİZLEMENİN EN ETKİLİ YÖNTEMİ

Matthew Harrison, el tipi duş başlıklarında kireçten kurtulmanın pratik adımlarını şöyle sıralıyor:

Hortumdan ayırın ve içindeki kauçuk contayı kaybetmemeye dikkat edin. Genişçe bir kaba duş başlığını yerleştirip tamamen beyaz sirkenin içinde kalacak şekilde doldurun. En az 30 dakika, mümkünse 1 saat boyunca sirkede bekletin. Süre dolduktan sonra başlığı çıkarın, suyla durulayın ve eski bir diş fırçasıyla kalan tortuları temizleyin. Mikrofiber bezle kurulayın, contayı takıp duş başlığını yerine yerleştirin. Su akışıyla son kalıntılar da temizlenir.

SABİT DUŞ BAŞLIKLARI İÇİN NE YAPMALI?

Duş başlığınız sabitse, farklı bir yöntem öneriliyor:

Bir plastik poşetin yarısını beyaz sirkeyle doldurun. Poşeti başlığın üzerine dikkatlice geçirin. Bir lastik ya da ip yardımıyla poşeti başlıkta sabitleyin. En az 30 dakika (tercihen 1 saat) bu şekilde bekletin. Süre sonunda poşeti çıkarın ve duşu çalıştırarak temizliği tamamlayın.

Gerekirse bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak tüm kireçten kurtulmak mümkün.

DOĞAL, UYGUN MALİYETLİ VE ETKİLİ

Sirke, hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, kimyasal içerikli kireç çözücüler yerine beyaz sirkeyle temizlik yapılmasının daha güvenli olduğuna dikkat çekti.