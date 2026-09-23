Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkesinde yayımlanan Fakt gazetesine verdiği kapsamlı röportajda, bölgede tırmanan gerilim ve olası kriz senaryolarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel hazırlıklarına dair açıklamalarda bulunan Sikorski, olası bir acil durum için evinde pirinç stokladığını, el pompası bulundurduğunu ve kendi bahçesindeki meyvelerden hazırladığı reçelleri sakladığını ifade etti.

Bölgedeki güvenlik talimatlarına hakim olduğunu ve evinin yakınındaki sığınma yerinin konumunu bildiğini belirten Polonyalı Bakan, pansuman ve ilk yardım bilgisinin sadece kriz anlarında değil, barış döneminde de hayat kurtardığını vurguladı.

Devlet yetkililerinin vatandaşlara yönelik "hazırlıklı olun" yönündeki uyarılarına değinen Sikorski, bu tür resmi tavsiye ve yönlendirmeleri dinlemenin her zaman faydalı olacağını dile getiriken kendiside aynı uyarılarda bulundu.

SAVAŞIN ZAMANINI PUTİN BİLİYOR

Ülke genelinde hastanelere, finansal altyapıya ve devlet kurumlarına yönelik siber saldırıların son dönemde ciddi oranda arttığına dikkati çeken Dışişleri Bakanı, Rusya ile NATO arasında yaşanabilecek olası bir silahlı çatışmanın zamanlamasına ilişkin olarak, bunu yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilebileceğini belirtti.

NATO'nun temelde savunma odaklı bir ittifak olduğunun altını çizen Sikorski, ittifakın gerçek bir silahlı çatışmayı arzulamadığını ve böyle bir süreci başlatan taraf olmayacağını kaydetti.

Buna karşın Kremlin'in daha önce Gürcistan ve Ukrayna'da attığı adımları hatırlatan Bakan, Rusya'nın benzer bir eyleme girişmesi ihtimaline karşı caydırıcılığın en üst düzeyde tutulması gerektiğini vurguladı.