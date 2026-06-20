Patentli teknolojiye sahip klima, evinizin duvarını delmeden veya camınızı açık bırakmadan odanızı buz gibi yapmayı vaat ediyor.

Viyana Yapı Araştırma ve İnovasyon Enstitüsü (IBR&I) tarafından da teknik fizibilitesi onaylanan cihaz, dünyada türünün ilk örneği.

Özel pişmiş toprak kullandılar

Geleneksel klimalar odadaki sıcak ısıyı anında dışarı üflemek zorundadır, bu yüzden dış üniteye veya hortuma ihtiyaç duyarlar.

TerraBreeze ise odadan çektiği istenmeyen ısıyı dışarı atmak yerine, kendi gövdesinin içindeki özel "faz değişim malzemelerinde" hapsedip depoluyor.

Sistemin kalbinde, adını da verdiği özel pişmiş toprak (terra cotta) tüpler yer alıyor. Cihaz, buharlaşmalı soğutma prensibini kullanarak, havaya kesinlikle ekstra nem salmadan odadaki ısıyı emiyor.

Depolanan bu ısı, oda kullanılmadığında (örneğin geceleyin veya siz ofisten çıktıktan sonra) dışarı salınıyor. Sistemin tamamen sıfırlanıp boşalması için günde yaklaşık 2 saatlik bir bekleme/tahliye süresi yetiyor.

12 saat kesintisiz soğutabiliyor

Şirketin paylaştığı verilere göre TerraBreeze, 12.000 BTU gibi oldukça güçlü bir soğutma kapasitesine sahip.

Cihaz sadece soğutmuyor, hava temizleyici ve nem alma cihazı görevi de görüyor.

Isı yüküne bağlı olarak 50 metrekareye kadar olan odaları rahatlıkla soğutabiliyor.

Ortalamada 15 ila 35 metrekarelik alanlarda 6 ila 12 saat boyunca kesintisiz soğutma performansı sunuyor.

Şu an gardırop büyüklüğünde

Teknoloji dünyasında büyük ses getiren cihazın mevcut prototipi şu an için bir gardırop büyüklüğünde, ancak şirket, seri üretim versiyonunun bu prototipten %30 ila %40 oranında daha kompakt ve taşınabilir olacağını duyurdu.

Girişim, aldığı devlet sübvansiyonlarının yanı sıra yatırım turlarından yüz binlerce euro fon toplamayı başardı ve seri üretime geçmek için kolları sıvadı.

Fiyatı ne kadar ve ne zaman çıkıyor?

Sistem ilk etapta ticari işletmelere ve kurumsal ortaklara satılacak. Hatta Viyana şehri, Rewe Grubu ve Energie Steiermark gibi dev yapılarla ilk pilot projeler ve testler çoktan başladı.

Cihaz kesinlikle ucuz değil. Şu an ön siparişe özel tanıtım fiyatı 3.000 Euro (yaklaşık 160 bin) olarak belirlendi.

Resmi satışı başladığında ise piyasa fiyatının 3.800 € ile 3.900 € (yaklaşık 200 bin TL) arasında olması bekleniyor.

Şirket, teslimatlarına önümüzdeki yıl başlamayı ve kısa sürede yaklaşık 2.000 adet satmayı hedefliyor.