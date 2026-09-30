Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında oynatanların yanı sıra oynayan kişilere yönelik işlemler de hız kazandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen kişilerin ikametlerinin bulunduğu valiliklere idari işlem uygulanması amacıyla bildirim yapıldığını açıkladı.

YASA DIŞI BAHİS OYNAYANA 103 BİN TL'DEN BAŞLAYAN CEZA

Yasa dışı bahis oynamak, 7258 sayılı Kanun kapsamında idari para cezasına tabi tutuluyor. Yeniden değerleme sonrasında 2026 yılında uygulanabilecek ceza miktarı 103 bin 207 TL ile 412 bin 995 TL arasında değişiyor. Kesilecek tutar, ilgili idari işlem kapsamında belirleniyor.

Yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para gönderdiği tespit edilen kişilerin kimlik bilgileri belirleniyor. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart 2026'da tespit edilen 654 kişinin ikamet adreslerinin bulunduğu valiliklere idari işlem uygulanması amacıyla ihbarda bulunulduğunu duyurdu.

3 MİLYON KİŞİYE CEZA İDDİASI DOĞRULANMADI

Bazı haberlerde yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 3 milyondan fazla kişiye ceza kesileceği ve tebligatların adreslere gönderilmeye başlandığı öne sürüldü. Ancak resmi açıklamalarda 3 milyon kişinin yasa dışı bahis oynadığına ilişkin böyle bir tespit veya tamamına 103 bin 207 TL ceza kesildiğine dair bilgi yer almadı. Temmuz ayında açıklanan 3 milyon 127 bin 307 rakamı ise bir yasa dışı bahis soruşturmasında banka hesaplarında gerçekleştirilen işlem sayısını ifade ediyor.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLACAK?

İdari para cezasının tebliğ edilmesinin ardından ödeme süreci, kişiye gönderilen resmi belgede belirtilen şartlara göre yürütülüyor. Borcun süresinde ödenmemesi halinde kamu alacaklarına ilişkin tahsil işlemleri gündeme gelebiliyor. Bu nedenle tebligatta yer alan tutar, süre ve başvuru yollarının esas alınması gerekiyor.

YASA DIŞI BAHİS OYNAMAK SUÇ MU?

Yasa dışı bahis oynamak ile yasa dışı bahis oynatmak hukuken aynı şekilde değerlendirilmiyor. Yasa dışı bahis oynayan kişiler hakkında idari para cezası uygulanırken, bahis oynatan veya para nakline aracılık eden kişiler hakkında adli soruşturma ve farklı yaptırımlar gündeme gelebiliyor.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 2026 yılında 81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına koordinasyon ve uygulamaya ilişkin talimat gönderildi. Emniyet, jandarma, MASAK ve ilgili başsavcılıkların yürüttüğü çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis ağlarının finansal hareketleri ile kullanıcı işlemlerinin tespitine yönelik incelemeler devam ediyor.