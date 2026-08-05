Panellerin içinde su, besin maddeleri ve karbondioksit ile beslenen mikroalgalar sürekli dolaşım halinde tutuluyor. Güneş ışığıyla hızla çoğalan algalar, bir yandan biyokütle oluştururken diğer yandan panel içindeki suyu ısıtıyor. Elde edilen biyokütle daha sonra biyogaza dönüştürülerek elektrik üretiminde kullanılıyor. Toplanan ısı ise binanın sıcak su ve ısıtma sistemine aktarılıyor.

CANLI CEPHE GİBİ ÇALIŞIYOR

Binanın dış cephesini oluşturan 129 biyoreaktör paneli, güneş ışığının yoğunluğuna göre doğal olarak tepki veriyor. Güneş arttıkça mikroalgalar daha hızlı çoğalıyor, paneller koyulaşarak iç mekanlara ulaşan ışığı azaltıyor. Böylece sistem yalnızca enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda doğal bir gölgelendirme sağlayarak binanın serin kalmasına da yardımcı oluyor.

Projeyi geliştiren mühendisler, bu yaklaşımın binaları pasif yapılardan enerji üreten yapılara dönüştürmeyi hedeflediğini belirtiyor. Mikroalgalar büyüdükçe belirli aralıklarla toplanıyor ve fermantasyon işleminden geçirilerek biyogaza dönüştürülüyor.

ŞİMDİLİK DENEYSEL BİR PROJE

BIQ House, ticari olarak yaygın kullanılan bir teknoloji değil. Uzmanlar, sistemin kurulum ve bakım maliyetlerinin hâlâ yüksek olduğunu, bu nedenle şimdilik deneysel bir proje olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Buna rağmen proje, gelecekte kendi enerjisinin bir bölümünü üreten ve karbon salımını azaltan binalar için önemli bir örnek olarak gösteriliyor.