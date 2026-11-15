Dünyanın farklı noktalarında bulunan bu yerler, insanların çekilmesinin ardından doğanın yapıları nasıl değiştirebildiğini gözler önüne seriyor. Kimi ekonomik nedenlerle, kimi doğal afetler yüzünden, kimi ise sanayi faaliyetlerinin sona ermesiyle terk edildi. Aradan geçen yıllar boyunca binaların içine kadar ilerleyen bitkiler, ortaya hem ürkütücü hem de büyüleyici manzaralar çıkardı. İşte doğanın yeniden ele geçirdiği o yerler...