Dünyanın farklı noktalarında bulunan bu yerler, insanların çekilmesinin ardından doğanın yapıları nasıl değiştirebildiğini gözler önüne seriyor. Kimi ekonomik nedenlerle, kimi doğal afetler yüzünden, kimi ise sanayi faaliyetlerinin sona ermesiyle terk edildi. Aradan geçen yıllar boyunca binaların içine kadar ilerleyen bitkiler, ortaya hem ürkütücü hem de büyüleyici manzaralar çıkardı. İşte doğanın yeniden ele geçirdiği o yerler...
HOUTOUWAN – ÇİN
Çin'in Shengshan Adası'nda bulunan Houtouwan, bir zamanlar hareketli bir balıkçı köyüydü. Ulaşım zorlukları ve ekonomik imkânların azalması nedeniyle köy sakinleri zamanla başka yerlere taşındı.
Geride kalan evlerin duvarları ve çatıları sarmaşıklarla kaplandı. Bugün köyün büyük bölümü yeşil bitki örtüsünün altında neredeyse görünmez hale geldi.
KOLMANSKOP – NAMİBYA
Namibya Çölü'nde bulunan Kolmanskop, 1900'lü yılların başında elmas madenciliği sayesinde gelişen zengin bir yerleşimdi. Ancak elmas üretiminin azalmasıyla nüfus giderek düştü ve kasaba 1950'li yıllarda tamamen terk edildi.
Çöl kumları zaman içinde evlerin kapı ve pencerelerinden içeri doldu. Bugün bazı binaların odaları neredeyse tavana kadar kumla kaplı.
PRİPYAT – UKRAYNA
1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen felaketin ardından Pripyat şehri tahliye edildi. On binlerce insanın yaşadığı şehirde apartmanlar, okullar ve eğlence alanları boş kaldı.
Aradan geçen yıllarda ağaçlar yolları kapladı, bitkiler binaların çevresini sardı. Şehrin bazı bölgelerinde asfalt yollar bile yoğun bitki örtüsü arasında kaybolmaya başladı.
HAŞİMA ADASI – JAPONYA
Japonya'nın Nagasaki kenti açıklarındaki Haşima Adası, geçmişte kömür madenciliğiyle gelişti. Küçük adada binlerce insan yaşarken çok katlı beton apartmanlar ve çeşitli tesisler inşa edildi.
Madenin 1974 yılında kapanmasının ardından ada tamamen boşaltıldı. Deniz rüzgârları, tuzlu su ve geçen zaman binaları aşındırırken bazı yapıların arasında bitkiler yetişmeye başladı.
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CRACO – İTALYA
İtalya'nın güneyindeki Craco, tepe üzerine kurulmuş tarihi bir yerleşim yeri. Heyelanlar ve zemindeki sorunlar nedeniyle 20. yüzyılın ikinci yarısında sakinlerinin büyük bölümü buradan ayrılmak zorunda kaldı.
Taş evler, dar sokaklar ve tarihi yapılar zamanla harabeye dönüştü. Bugün terk edilmiş binaların arasında otlar ve çalılar büyürken kasaba, geçmişten kalmış bir film setini andırıyor.
BODİE – ABD
Kaliforniya'daki Bodie, 19. yüzyılda altın madenciliğiyle büyüyen bir kasabaydı. Madencilik faaliyetlerinin azalmasıyla nüfus hızla düştü ve yerleşim zamanla terk edildi.
Ahşap evler, dükkânlar ve eski eşyalar bugün hâlâ bölgede bulunuyor. Kurak iklim nedeniyle diğer örneklerdeki kadar yoğun bitki örtüsü oluşmasa da doğa koşulları kasabanın görünümünü değiştirmeye devam ediyor.
ANGKOR – KAMBOÇYA
Kamboçya'daki Angkor bölgesinde bulunan Ta Prohm Tapınağı, doğanın insan yapımı yapıları nasıl sarabildiğinin en çarpıcı örneklerinden biri.
Yüzyıllar boyunca büyüyen dev ağaçların kökleri, taş duvarların arasından geçerek yapıların üzerine yayıldı. Bazı ağaçlar tapınağın duvarlarıyla neredeyse bütünleşmiş durumda.
BELCHITE – İSPANYA
İspanya'nın Belchite kasabasının eski bölümü, 1937 yılında İspanya İç Savaşı sırasında ağır hasar gördü. Savaşın ardından yakınında yeni bir yerleşim kuruldu ve eski kasaba büyük ölçüde terk edildi.
Yıkılmış evler, kiliseler ve boş sokaklar bugün hâlâ ayakta. Zaman içinde bazı duvarların arasından bitkiler yükselirken eski yerleşim, savaşın izlerini taşıyan sessiz bir alana dönüştü.
VİLLA EPECUÉN – ARJANTİN
Arjantin'deki Villa Epecuén, geçmişte göl kıyısında bulunan popüler bir tatil kasabasıydı. Ancak 1985 yılında yaşanan büyük selin ardından yerleşim sular altında kaldı.
Yıllar sonra suyun çekilmesiyle binaların kalıntıları yeniden ortaya çıktı. Tuzlu suyun etkisiyle aşınan duvarlar ve kurumuş ağaçlar, kasabayı alışılmadık bir manzaraya dönüştürdü.
ORADOUR-SUR-GLANE – FRANSA
Fransa'daki Oradour-sur-Glane köyü, 1944 yılında Nazi birliklerinin gerçekleştirdiği katliamın ardından harabe halinde bırakıldı. Köyün kalıntıları, yaşananların unutulmaması için koruma altına alındı.
Boş sokaklar, yıkılmış evler ve paslanmış araçlar bugün hâlâ görülebiliyor. Bazı alanlarda bitkiler yetişse de köyün korunmasının temel amacı, tarihi bir anma alanı olarak varlığını sürdürmesi.
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