Singapur'da hayata geçirilen sıra dışı konut projesi, geleneksel apartman ve gökdelen anlayışını tamamen değiştirdi. Alman mimar Ole Scheeren tarafından tasarlanan The Interlace, üst üste yerleştirilen 31 bloktan oluşan mimarisiyle dikkat çekiyor.

YATAY MİMARİ ANLAYIŞIYLA İNŞA EDİLDİ

Singapur'da 2013 yılında tamamlanan The Interlace, alışılmış dikey yapılaşmanın aksine yatay mimari anlayışıyla tasarlandı. Yaklaşık 8 hektarlık alana yayılan kompleks, birbirinin üzerine yerleştirilmiş dev yapı bloklarıyla uzaktan bakıldığında dev bir yapı oyununu andırıyor.

Alman mimar Ole Scheeren ve OMA mimarlık stüdyosunun imzasını taşıyan projede, altı katlı 31 konut bloğu düzensiz altıgen bir düzende konumlandırıldı. Yapıların birbirine geçerek oluşturduğu tasarım, geleneksel gökdelenlerden farklı bir yerleşim modeli ortaya çıkardı.

1.040 DAİRE VE SEKİZ GENİŞ AVLU

Toplam 170 bin metrekarelik inşaat alanına sahip komplekste 1.040 daire bulunuyor. Birbirinin üzerine yerleştirilen bloklar, sekiz geniş avlunun çevresinde şekilleniyor. Bu düzen sayesinde yapıların arasında geniş ortak kullanım alanları, teraslar ve yeşil bahçeler oluşturuldu.

Binaların arasındaki boşluklar doğal ışığın içeri girmesine ve hava dolaşımının sağlanmasına imkan tanıyor. Böylece yüksek katlı yapıların oluşturduğu kapalı alan hissinin önüne geçilmesi hedefleniyor.