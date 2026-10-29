Ülkede devreye alınan altı büyük ısı pompası, geleneksel ısıtma yöntemlerine alternatif oluşturuyor. Uygulamanın en dikkat çekici yanı ise deniz suyunun sıcak olmasına ihtiyaç duyulmaması.

SOĞUK DENİZ SUYUNDAN ISI ELDE EDİYORLAR

Kurulan düzenekte denizden alınan su, ısı pompalarının bulunduğu tesise taşınıyor. Burada suyun içerdiği düşük sıcaklıktaki ısı, özel bir akışkan ve kompresör yardımıyla daha yüksek sıcaklığa çıkarılıyor.

Elde edilen ısı, binaların ısıtılmasında kullanılan suya aktarılıyor. Deniz suyu ise ısısının bir bölümünü bıraktıktan sonra yeniden denize gönderiliyor. Böylece deniz suyunun doğrudan evlerde dolaştırılmasına gerek kalmıyor.

Bu yöntem sayesinde hava sıcaklığının düştüğü dönemlerde bile denizden ısı elde edilebiliyor.

SAATTE 1,2 MİLYON LİTRE DENİZ SUYU ÇEKİLİYOR

Danimarka'nın Aarhus kentindeki tesis, saatte 1,2 milyon litreye kadar deniz suyu kullanabiliyor. Isı pompaları, tükettikleri elektriğin yaklaşık 3,5 katı kadar ısı enerjisi sağlayabiliyor.

Denizden elde edilen ısı sayesinde yaklaşık 70 dereceye ulaştırılan su, yer altındaki borularla konutların radyatörlerine gönderiliyor. Tesis yaz aylarında ise çevredeki büyük binaların soğutulmasına da yardımcı oluyor.

Kent yönetimi, bu yöntemle ısınmada kullanılan odun peletleri ve kömüre olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Mevcut altı pompaya 2028'den itibaren sekiz pompa daha eklenmesi planlanıyor. Böylece toplam 14 pompanın yaklaşık 5 bin hanenin yıllık ısı ihtiyacına denk enerji sağlaması bekleniyor.