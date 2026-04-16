Paris Belediyesi, şehirde giderek derinleşen konut krizine neşter vurmak amacıyla boş tutulan evlere yönelik vergi oranlarını iki katına çıkarma kararı aldı. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Grégoire tarafından duyurulan yeni düzenleme kapsamında, 2027 yılından itibaren boş konut sahiplerinin ödeyeceği mali yükümlülükler ciddi oranda artacak.

Yeni vergilendirme sistemine göre, bir konutun boş kaldığı ilk yıl uygulanan vergi oranı yüzde 17’den yüzde 30’a yükseltilirken, ikinci yıl için bu oran yüzde 34’ten yüzde 60’a çıkarılacak. Bu radikal artışla birlikte, daha önce yıllık ortalama 1.500 ile 2.000 Euro arasında seyreden vergi miktarının 4.000 Euro seviyelerine ulaşması bekleniyor.

EV SAHİPLERİNİ TEŞVİK EDECEK

Artı33'de yer alan habere göre, belediye yönetimi, bu yüksek maliyetli yaptırımla ev sahiplerini mülklerini kiraya vermeye veya satmaya teşvik ederek piyasadaki arz sorununu aşmayı hedefliyor. Özellikle merkezi ilçelerde on binlerce konutun boş durumda olduğu ve bazı bölgelerde bu oranın yüzde 10’u aştığı belirtilirken, ikinci konut kullanımındaki artış da dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Denetimlerin sıkılaştırılacağı bu yeni dönemde Paris Belediyesi, sadece vergi artışıyla yetinmeyip 150 kişilik özel bir ekip kurarak sahaya inmeye hazırlanıyor. Kurulan bu yeni birim; kaçak kiralamalar, kira denetimleri ve sağlıksız konut şartları gibi konularda aktif mücadele yürüterek şehirdeki barınma sorununa karşı çok yönlü bir denetim mekanizması oluşturacak.