Harbin Teknoloji Enstitüsü ile China Construction Eco-Development şirketinin ortaklaşa ürettiği bu özel boya, laboratuvar aşamasını başarıyla geçerek yıllık 600 bin ton kapasiteli devasa bir seri üretime girdi.

İnsan derisindeki mikro kırışıklıklardan esinlenilerek tasarlanan ürün, kağıttan bile ince yapısıyla yüksek düzeyde güneş ışığı yansıtması ve biriken ısıyı kızılötesi ışıma yoluyla doğrudan uzaya yayması esasına dayanıyor.

GÜNEŞİN ALTINDA YAPILAN TESTİ GEÇTİ

Süper kaplamanın ilk gerçek saha testi, kavurucu sıcaklarıyla bilinen Hainan Adası'ndaki bir petrokimya rafinerisinde gerçekleştirildi. Güneş altında aşırı ısınarak patlama riski taşıyan devasa sıvılaştırılmış gaz tanklarına uygulanan boya, 180 günlük zorlu deneme süresince yüzey sıcaklığını yaklaşık 25 derece, tankların iç sıcaklığını ise 7 derece kadar düşürmeyi başardı.

Tesisleri soğutmak için günlük tonlarca su harcayan geleneksel fıskiyeli sulama sistemlerine kıyasla sıfır enerji ve sıfır su tüketimi sağlayan malzeme, endüstriyel güvenliği artırırken devasa bir tasarruf imkanı sundu.

15 YILA KADAR KULLANILABİLİYOR

Zorlu hava koşullarına ve aşınmaya karşı oldukça dirençli olan ve 15 yıla kadar kullanım ömrü biçilen bu teknoloji, yalnızca sanayi tesisleriyle sınırlı kalmayacak. Dünya genelinde yaşanan rekor sıcak dalgaları ve yükselen klima maliyetleri karşısında ürünün konutlarda, kamu binalarında ve şehir altyapılarında da yaygın olarak kullanılması hedefleniyor. Akademik araştırmadan seri üretime başarılı bir şekilde aktarılan bu çevreci inovasyon, aşırı sıcaklarla mücadelede ve karbon salınımını azaltmada küresel ölçekte yeni bir dönemin kapısını aralıyor.