1908 yılında bölgede elmas bulunmasının ardından kurulan Kolmanskop, hastane, okul, tiyatro, balo salonu ve elektrik santraliyle dönemin en gelişmiş yerleşimlerinden biri haline geldi. Ancak elmas yataklarının tükenmeye başlaması ve madencilik faaliyetlerinin başka bölgelere kaymasıyla kasaba 1956'da tamamen terk edildi. Geride kalan yapılar ise yıllar içinde Namib Çölü'nün ilerleyen kumlarına teslim oldu.

ÇÖL HER YIL BİRAZ DAHA İLERLİYOR

Kolmanskop'ta bugün en dikkat çeken manzara, evlerin içine kadar giren kumullar oluşturuyor. Açık kalan pencere ve kapılardan içeri taşınan kum, yıllar içinde odaları doldurarak bazı yapılarda metrelerce yüksekliğe ulaştı. Bir zamanlar insanların yaşadığı salonlar ve yatak odaları bugün adeta çölün bir parçası haline geldi.

Kurak iklim nedeniyle binaların dış duvarlarının önemli bir bölümü ayakta kalmayı başarsa da, kum hareketi her yıl yapıları biraz daha değiştiriyor. Bu görüntü, Kolmanskop'u dünyanın en çok fotoğraflanan terk edilmiş yerleşimlerinden biri haline getirdi.

BİR ZAMANLAR AFRİKA'NIN EN ZENGİN YERLEŞİMLERİNDENDİ

Elmas zenginliği sayesinde Kolmanskop, 20. yüzyılın başlarında lüks yaşamıyla tanınıyordu. Kasabada buz fabrikası, tiyatro, hastane ve dönemi için oldukça gelişmiş sosyal tesisler bulunuyordu. Hatta Güney Yarımküre'nin ilk röntgen cihazlarından biri burada kullanılıyordu. Ancak ekonomik hareketliliğin başka bölgelere kaymasıyla yerleşim hızla boşaldı ve 1956'da tamamen terk edildi.

Günümüzde Kolmanskop, kontrollü şekilde ziyaret edilebilen bir hayalet kasaba olarak korunuyor. Her yıl binlerce turist, odalarına kadar dolan kumullar nedeniyle 'çölün yuttuğu kasaba' olarak anılan bu sıra dışı yerleşimi görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.